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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 марта

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 марта

Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления и южного циклона. 17.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-17T18:59+0300

2023-03-17T18:59+0300

2023-03-17T18:59+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и до полудня местами слабый дождь, гроза, в воскресенье без осадков, местами туман с ограниченной видимостью.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами 10-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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