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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 марта
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 марта
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления и южного циклона. 17.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-17T18:59+0300
2023-03-17T18:59+0300
2023-03-17T18:59+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ночью и до полудня местами слабый дождь, гроза, в воскресенье без осадков, местами туман с ограниченной видимостью.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами 10-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 18 и 19 марта
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления и южного циклона.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. В выходные дни, 18 и 19 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу ночью и до полудня местами слабый дождь, гроза, в воскресенье без осадков, местами туман с ограниченной видимостью.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами 10-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.