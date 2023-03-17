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https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/sotrudniki-mvd-izyali-22-mayning-apparata-za-nedelyu-1044705008.html
Сотрудники МВД изъяли 22 майнинг-аппарата за неделю
Сотрудники МВД изъяли 22 майнинг-аппарата за неделю
Рейды проводят сотрудники МВД и СГБ Абхазии совместно с представителями "Черноморэнерго". 17.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-17T20:04+0300
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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии в ходе ежедневных рейдов по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалют изъяли 22 майнинг-аппарата с 10 по 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В Пицунде было обнаружено два аппарата, в Гудауте - девять, в селе Куланырхуа - пять. В Очамчыре было изъято три аппарата, еще три "машинки" были изъяты в Гале.Также в сообщении говорится, что на линию доверия МВД поступило 67 жалоб на незаконную деятельность по добыче криптовалют. Жалобы были рассмотрены, соответствующие меры были приняты. Ведомство выражает благодарность жителям республики за гражданскую ответственность.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/obschee-potreblenie-elektroenergii-v-abkhazii-snizilos-na-187-s-6-fevralya-1044553352.html
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Сотрудники МВД изъяли 22 майнинг-аппарата за неделю

20:04 17.03.2023 (обновлено: 20:58 17.03.2023)
© Sputnik / Владимир АстапковичСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Рейды проводят сотрудники МВД и СГБ Абхазии совместно с представителями "Черноморэнерго".
СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии в ходе ежедневных рейдов по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалют изъяли 22 майнинг-аппарата с 10 по 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Пицунде было обнаружено два аппарата, в Гудауте - девять, в селе Куланырхуа - пять. В Очамчыре было изъято три аппарата, еще три "машинки" были изъяты в Гале.
Также в сообщении говорится, что на линию доверия МВД поступило 67 жалоб на незаконную деятельность по добыче криптовалют. Жалобы были рассмотрены, соответствующие меры были приняты. Ведомство выражает благодарность жителям республики за гражданскую ответственность.
Опоры высоковольтного электричества через реку Амур в Хабаровском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2023
Энергетическая отрасль Абхазии
Общее потребление электроэнергии в Абхазии снизилось на 18,7% с 6 февраля
10 марта, 18:15
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