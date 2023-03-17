https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/sotrudniki-mvd-izyali-22-mayning-apparata-za-nedelyu-1044705008.html
Сотрудники МВД изъяли 22 майнинг-аппарата за неделю
Сотрудники МВД изъяли 22 майнинг-аппарата за неделю
Рейды проводят сотрудники МВД и СГБ Абхазии совместно с представителями "Черноморэнерго". 17.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-17T20:04+0300
2023-03-17T20:04+0300
2023-03-17T20:58+0300
в абхазии
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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии в ходе ежедневных рейдов по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалют изъяли 22 майнинг-аппарата с 10 по 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В Пицунде было обнаружено два аппарата, в Гудауте - девять, в селе Куланырхуа - пять. В Очамчыре было изъято три аппарата, еще три "машинки" были изъяты в Гале.Также в сообщении говорится, что на линию доверия МВД поступило 67 жалоб на незаконную деятельность по добыче криптовалют. Жалобы были рассмотрены, соответствующие меры были приняты. Ведомство выражает благодарность жителям республики за гражданскую ответственность.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/obschee-potreblenie-elektroenergii-v-abkhazii-snizilos-na-187-s-6-fevralya-1044553352.html
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абхазия
Сотрудники МВД изъяли 22 майнинг-аппарата за неделю
20:04 17.03.2023 (обновлено: 20:58 17.03.2023)
Рейды проводят сотрудники МВД и СГБ Абхазии совместно с представителями "Черноморэнерго".
СУХУМ, 17 мар - Sputnik.
Сотрудники МВД Абхазии в ходе ежедневных рейдов по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалют изъяли 22 майнинг-аппарата с 10 по 17 марта. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
В Пицунде было обнаружено два аппарата, в Гудауте - девять, в селе Куланырхуа - пять. В Очамчыре было изъято три аппарата, еще три "машинки" были изъяты в Гале.
Также в сообщении говорится, что на линию доверия МВД поступило 67 жалоб на незаконную деятельность по добыче криптовалют. Жалобы были рассмотрены, соответствующие меры были приняты. Ведомство выражает благодарность жителям республики за гражданскую ответственность.