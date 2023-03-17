https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/sotrudniki-mvd-izyali-22-mayning-apparata-za-nedelyu-1044705008.html

Сотрудники МВД изъяли 22 майнинг-аппарата за неделю

Сотрудники МВД изъяли 22 майнинг-аппарата за неделю

Рейды проводят сотрудники МВД и СГБ Абхазии совместно с представителями "Черноморэнерго". 17.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-17T20:04+0300

2023-03-17T20:04+0300

2023-03-17T20:58+0300

в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1c/1037832550_0:14:3027:1717_1920x0_80_0_0_ef3d153a596c4e40c7467d97f880fa4f.jpg

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии в ходе ежедневных рейдов по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалют изъяли 22 майнинг-аппарата с 10 по 17 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В Пицунде было обнаружено два аппарата, в Гудауте - девять, в селе Куланырхуа - пять. В Очамчыре было изъято три аппарата, еще три "машинки" были изъяты в Гале.Также в сообщении говорится, что на линию доверия МВД поступило 67 жалоб на незаконную деятельность по добыче криптовалют. Жалобы были рассмотрены, соответствующие меры были приняты. Ведомство выражает благодарность жителям республики за гражданскую ответственность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/obschee-potreblenie-elektroenergii-v-abkhazii-snizilos-na-187-s-6-fevralya-1044553352.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия