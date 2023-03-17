https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/sredstva-pvo-rossii-perekhvatili-ukrainskuyu-raketu-tochka-u-1044702668.html

Средства ПВО России перехватили украинскую ракету "Точка-У"

Средства ПВО России перехватили украинскую ракету "Точка-У"

Также за сутки средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников в Херсонской области, ЛНР и Харьковской области. 17.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-17T18:32+0300

2023-03-17T18:32+0300

2023-03-17T18:32+0300

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и тактическую ракету "Точка-У", сообщает Министерство обороны России.Также в Харьковской области была уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, а в ДНР – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки противник потерял свыше 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны, на Красно-Лиманском направлении – более 70 бойцов, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три пикапа, автомобиль и гаубицу Д-30.На Донецком направлении за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-30, склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях – до 65 солдат, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20.На Херсонском направлении были уничтожены 25 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град" и самоходная артиллерийская установка "Акация".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/rossiyskie-voyska-porazili-ukrainskiy-punkt-upravleniya-v-dnr-1044666088.html

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