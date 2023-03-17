https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/ssha-nachali-peredel-mira-kto-stanet-pervoy-zhertvoy-1044678150.html

США начали передел мира: кто станет первой жертвой

США начали передел мира: кто станет первой жертвой

Американцы и их союзники стремятся сдержать возрастающее влияние Китая, угрожая большой войной. 17.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-17T11:24+0300

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китай

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В частности, Австралия вскоре получит атомные подводные лодки — в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. К чему готовят Пекин, для РИА Новости разбирался Михаил Катков.Ядерная сделкаГлавной темой переговоров лидеров США, Австралии и Великобритании на военно-морской базе Пойнт-Лома в Сан-Диего (Калифорния) стало дальнейшее развитие тройственного союза AUKUS. Его основали полтора года назад для "поддержания стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе".В свою очередь, Канберра пообещала выделить деньги на совместную разработку гиперзвукового и высокоточного оружия.Австралийские военные будут обучаться на базах союзников. Американские и британские подлодки начнут чаще заходить в порты Австралии. С 2027-го Вашингтон и Лондон запустят регулярную ротацию субмарин в австралийских портах, чтобы ускорить подготовку местных специалистов.В начале 2030-х американцы передадут Канберре как минимум три атомохода Virginia. Подлодками собственного производства австралийцы обзаведутся в начале 2040-х. В ближайшие 32 года на строительство атомного флота они потратят 245 миллиардов долларов. Пока АПЛ есть только у России, Великобритании, Индии, Китая, США и Франции.Водяной драконФормально AUKUS не направлен против каких-то стран. Однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что за последние 18 месяцев вызовов для его страны стало больше. Среди них — спецоперация России на Украине, растущая мощь Китая, "дестабилизирующее" поведение Ирана и КНДР. Учитывая, что военный блок действует в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего переживать стоит Пекину.В частности, такого мнения придерживается газета The Sydney Morning Herald, которая сообщила по итогам саммита, что Вашингтон и Лондон укрепят обороноспособность Австралии перед угрозой со стороны КНР. При этом президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоит негативное отношение Китая к AUKUS. Он пообещал позвонить Си Цзиньпину по случаю переизбрания на третий срок, но пока нет признаков того, что Пекин готов вести диалог на фоне нарастания конфронтации. Так, по словам главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса, министр обороны Ллойд Остин несколько раз пытался связаться с китайским коллегой, но тот не ответил. Примечательно, что новый глава оборонного ведомства КНР Ли Шанфу с 2018 года — под американскими санкциями за покупку российских самолетов Су-35 и зенитных ракетных комплексов С-400.Тем временем официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США, Великобритания и Австралия игнорируют озабоченность международного сообщества и все дальше продвигаются по пути "ошибок и опасностей". В частности, Пекин считает, что предоставление Австралии атомных подлодок может привести к распространению ядерного оружия, что развяжет гонку вооружений, а также нанесет ущерб миру и стабильности в регионе.Символично, что схожего мнения придерживается бывший премьер-министр Австралии от Лейбористской партии Пол Китинг. По его словам, создание атомного флота — худшее решение Канберры: вместо него можно купить до 50 обычных подлодок. Впрочем, бывший глава правительства вообще против AUKUS. Он уверен, что главная вина Китая — лишь в создании экономики, сопоставимой с американской. А США стремятся сковать Пекин и используют для этого Австралию, которая стала инструментом в чужих руках.Новый мирМежду тем члены AUKUS отрицают нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия, указывая на 14-й пункт соглашения о всеобъемлющих гарантиях между МАГАТЭ и австралийской стороной. Благодаря ему морские силовые установки могут быть освобождены от проверок. Однако ситуация стала прецедентом, которым наверняка захотят воспользоваться другие страны, чтобы скрыть от международного контроля высокообогащенный уран или плутоний.Чтобы минимизировать риски, МАГАТЭ добилось от Австралии согласия обучать своих подводников в США и Великобритании. Кроме того, она не будет обогащать отработанное ядерное топливо."Китай еще полтора года назад объявил о том, что передача Австралии атомных подлодок нарушит Договор о нераспространении ядерного оружия, и ни для кого это не секрет. Однако США безразлично, что думает международное сообщество, главное — достигнуть цели. AUKUS нужен, чтобы сдержать развитие Китая. Вашингтон наращивает военное давление на Пекин", — говорит замглавы Центра экономических и социальных исследований Китая Павел Каменнов.По его мнению, китайцы отвечают на американскую активность развитием Военно-морских сил, включая ядерные компоненты. "По сути, Пекин уже вступил в гонку вооружений", — отмечает эксперт.Профессор РУДН Андрей Виноградов уверен, что США не хотят воевать с Китаем, но создают институты, которые нужны в условиях перехода к многополярному миру. "Их нельзя назвать в полной мере конфронтационными, но они будут противодействовать китайскому влиянию в Индо-Тихоокеанском регионе", — поясняет китаист.При этом Виноградов считает, что у КНР не так много вариантов ответа. Гонка вооружений выгодна скорее американцам, чем китайцам, которые должны решать проблему модернизации экономики. "Пекин не хочет повторить опыт Советского Союза, но Штаты ставят его в невыгодное положение. Китай мог бы противопоставить AUKUS если не собственный союз, то хотя бы военно-политическое сотрудничество с сильными игроками. Можно договориться с Москвой, но в нынешней ситуации есть риск, что это навредит", — отмечает эксперт.Как бы то ни было, США и их союзники продолжат окружать китайцев военными блоками. А те вынуждены будут проводить внешнеполитический курс, которого придерживаются с начала 1980-х: представлять интересы развивающихся стран и выступать за мирное урегулирование конфликтов. Пока у Пекина нет других вариантов, заключает Виноградов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/kitay-sdelal-stavku-v-ukrainskoy-igre-1044311171.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220724/ssha-khotyat-no-ne-mogut-perestat-khamit-kitayu-1040476389.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/bez-shansov-saudity-sdali-kitay-rossii--1044228289.html

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