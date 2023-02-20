https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/bez-shansov-saudity-sdali-kitay-rossii--1044228289.html

Без шансов: саудиты сдали Китай России

Без шансов: саудиты сдали Китай России

В КНР резко вырос спрос на нефть. Главным поставщиком была Саудовская Аравия, однако лидерство перехватывает Россия, предлагая хорошие скидки. 20.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-20T09:35+0300

2023-02-20T09:35+0300

2023-02-20T10:19+0300

россия

китай

саудовская аравия

аналитика

нефть

экономика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/14/1044228125_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_ca2e6b1c34a12ad897212b11d962d6ee.jpg

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. НПЗ выстроились в очередь и за нефтепродуктами. Для Эр-Рияда это стало полной неожиданностью, пишет Наталья Дембинская для РИА Новости.Перехватила лидерствоВ 2022-м Москва значительно нарастила поставки углеводородов в Китай и Индию. Ключевые азиатские экономики активно поглощали сырье, которого лишился европейский рынок. Но в КНР лидировала по-прежнему Саудовская Аравия.По данным китайской таможни, из России поступило 86,25 миллиона тонн нефти — 1,72 миллиона баррелей в сутки, что на восемь процентов больше показателей 2021-го. У саудитов китайцы купили 87,49 миллиона тонн.Вторая экономика мира сильно зависит от импорта энергоресурсов: до 72% нефти и 45% газа приходит из-за рубежа.Наблюдатели прогнозировали: это ненадолго. С открытием рынка после ковидных ограничений саудиты столкнутся с более жесткой конкуренцией со стороны России — партнера по ОПЕК+.Излишняя жадностьТак и происходит. Китайская экономика оживает, растет пассажиропоток, транспортный траффик, и огромный нефтеперерабатывающий сектор набирает обороты. Ожидается взлет потребления.По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2023-м мировой спрос на нефть увеличится на 1,9 миллиона баррелей в сутки — до рекордных 101,7 миллиона.Крупнейший производитель потирает руки: госкомпания Saudi Aramco уже подняла цену флагманской смеси Arab Light на 20 центов за баррель. Для китайских НПЗ это крайне неприятный сюрприз. Переработчики рассчитывали, наоборот, на то, что сырье подешевеет. Ведь пока фактический спрос на него отстает от оптимистичных прогнозов.Разумные ценыВ результате расстановка сил может поменяться уже во втором квартале. И это произойдет не только в КНР. Азия сделает ставку на российское сырье.У Москвы хорошие скидки, и Эр-Рияду пришлось потесниться. Так, по данным Refinitiv Oil Research, в январе Китай приобретал 2,03 миллиона баррелей в сутки российской нефти, а саудовской — 1,77.По прогнозам Bloomberg, предстоят очередные масштабные закупки российского сырья китайскими гигантами PetroChina и CNOOC. В итоге суточный импорт прибавит еще полмиллиона.Добавить мазутаЭто касается и нефтепродуктов из России, от которых демонстративно отказалась Европа. Независимые китайские НПЗ уже присматриваются к мазуту.Причем Москва перенаправила существенную часть экспорта мазута и вакуумного газойля (ВГО) в Азию и на Ближний Восток еще до европейского эмбарго, вступившего в силу 5 февраля.Хотя Китай — нетто-экспортер очищенного топлива, многие НПЗ перерабатывают мазут в дизтопливо и бензин, имеющих высокую добавленную стоимость. При этом надо учитывать дешевизну российского продукта и отсутствие квот на импорт сырой нефти для частных предприятий, отмечает Reuters.По данным Kpler, в январе Китай приобрел в России рекордные 3,89 миллиона баррелей мазута. А мартовские поставки, по оценкам, вырастут почти вдвое — до 6,75 миллиона.Аналитики констатируют: Москва и Эр-Рияд схлестнулись в жесткой борьбе за крупнейшего в мире импортера сырой нефти. Побеждает пока Россия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230211/postuchali-po-potolku-rossiya-sokraschaet-dobychu-nefti-1044070082.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/ekspert-rasskazal-stanet-li-kitay-mirovym-gegemonom-vmesto-ssha-1044073782.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/vo-vsem-vinovata-rossiya-ili-kak-evropa-dobilas-energonezavisimosti-1043779666.html

россия

китай

саудовская аравия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Наталья Дембинская https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102248/17/1022481785_0:0:150:150_100x100_80_0_0_3d520a32ec2f53516c6f7bbe62cd47cb.jpg

Наталья Дембинская https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102248/17/1022481785_0:0:150:150_100x100_80_0_0_3d520a32ec2f53516c6f7bbe62cd47cb.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Наталья Дембинская https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102248/17/1022481785_0:0:150:150_100x100_80_0_0_3d520a32ec2f53516c6f7bbe62cd47cb.jpg

россия, китай, саудовская аравия, аналитика, нефть, экономика, в мире