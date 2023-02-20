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https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/bez-shansov-saudity-sdali-kitay-rossii--1044228289.html
Без шансов: саудиты сдали Китай России
Без шансов: саудиты сдали Китай России
В КНР резко вырос спрос на нефть. Главным поставщиком была Саудовская Аравия, однако лидерство перехватывает Россия, предлагая хорошие скидки. 20.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-20T09:35+0300
2023-02-20T10:19+0300
россия
китай
саудовская аравия
аналитика
нефть
экономика
в мире
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СУХУМ, 20 фев – Sputnik. НПЗ выстроились в очередь и за нефтепродуктами. Для Эр-Рияда это стало полной неожиданностью, пишет Наталья Дембинская для РИА Новости.Перехватила лидерствоВ 2022-м Москва значительно нарастила поставки углеводородов в Китай и Индию. Ключевые азиатские экономики активно поглощали сырье, которого лишился европейский рынок. Но в КНР лидировала по-прежнему Саудовская Аравия.По данным китайской таможни, из России поступило 86,25 миллиона тонн нефти — 1,72 миллиона баррелей в сутки, что на восемь процентов больше показателей 2021-го. У саудитов китайцы купили 87,49 миллиона тонн.Вторая экономика мира сильно зависит от импорта энергоресурсов: до 72% нефти и 45% газа приходит из-за рубежа.Наблюдатели прогнозировали: это ненадолго. С открытием рынка после ковидных ограничений саудиты столкнутся с более жесткой конкуренцией со стороны России — партнера по ОПЕК+.Излишняя жадностьТак и происходит. Китайская экономика оживает, растет пассажиропоток, транспортный траффик, и огромный нефтеперерабатывающий сектор набирает обороты. Ожидается взлет потребления.По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2023-м мировой спрос на нефть увеличится на 1,9 миллиона баррелей в сутки — до рекордных 101,7 миллиона.Крупнейший производитель потирает руки: госкомпания Saudi Aramco уже подняла цену флагманской смеси Arab Light на 20 центов за баррель. Для китайских НПЗ это крайне неприятный сюрприз. Переработчики рассчитывали, наоборот, на то, что сырье подешевеет. Ведь пока фактический спрос на него отстает от оптимистичных прогнозов.Разумные ценыВ результате расстановка сил может поменяться уже во втором квартале. И это произойдет не только в КНР. Азия сделает ставку на российское сырье.У Москвы хорошие скидки, и Эр-Рияду пришлось потесниться. Так, по данным Refinitiv Oil Research, в январе Китай приобретал 2,03 миллиона баррелей в сутки российской нефти, а саудовской — 1,77.По прогнозам Bloomberg, предстоят очередные масштабные закупки российского сырья китайскими гигантами PetroChina и CNOOC. В итоге суточный импорт прибавит еще полмиллиона.Добавить мазутаЭто касается и нефтепродуктов из России, от которых демонстративно отказалась Европа. Независимые китайские НПЗ уже присматриваются к мазуту.Причем Москва перенаправила существенную часть экспорта мазута и вакуумного газойля (ВГО) в Азию и на Ближний Восток еще до европейского эмбарго, вступившего в силу 5 февраля.Хотя Китай — нетто-экспортер очищенного топлива, многие НПЗ перерабатывают мазут в дизтопливо и бензин, имеющих высокую добавленную стоимость. При этом надо учитывать дешевизну российского продукта и отсутствие квот на импорт сырой нефти для частных предприятий, отмечает Reuters.По данным Kpler, в январе Китай приобрел в России рекордные 3,89 миллиона баррелей мазута. А мартовские поставки, по оценкам, вырастут почти вдвое — до 6,75 миллиона.Аналитики констатируют: Москва и Эр-Рияд схлестнулись в жесткой борьбе за крупнейшего в мире импортера сырой нефти. Побеждает пока Россия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230211/postuchali-po-potolku-rossiya-sokraschaet-dobychu-nefti-1044070082.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230212/ekspert-rasskazal-stanet-li-kitay-mirovym-gegemonom-vmesto-ssha-1044073782.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230125/vo-vsem-vinovata-rossiya-ili-kak-evropa-dobilas-energonezavisimosti-1043779666.html
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Наталья Дембинская
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россия, китай, саудовская аравия, аналитика, нефть, экономика, в мире
россия, китай, саудовская аравия, аналитика, нефть, экономика, в мире

Без шансов: саудиты сдали Китай России

09:35 20.02.2023 (обновлено: 10:19 20.02.2023)
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай. День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай. День второй - Sputnik Абхазия, 1920, 20.02.2023
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Наталья Дембинская - Sputnik Абхазия
Наталья Дембинская
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В КНР резко вырос спрос на нефть. Главным поставщиком была Саудовская Аравия, однако лидерство перехватывает Россия, предлагая хорошие скидки.
СУХУМ, 20 фев – Sputnik. НПЗ выстроились в очередь и за нефтепродуктами. Для Эр-Рияда это стало полной неожиданностью, пишет Наталья Дембинская для РИА Новости.

Перехватила лидерство

В 2022-м Москва значительно нарастила поставки углеводородов в Китай и Индию. Ключевые азиатские экономики активно поглощали сырье, которого лишился европейский рынок. Но в КНР лидировала по-прежнему Саудовская Аравия.
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11 февраля, 09:00
По данным китайской таможни, из России поступило 86,25 миллиона тонн нефти — 1,72 миллиона баррелей в сутки, что на восемь процентов больше показателей 2021-го. У саудитов китайцы купили 87,49 миллиона тонн.
Вторая экономика мира сильно зависит от импорта энергоресурсов: до 72% нефти и 45% газа приходит из-за рубежа.

Поэтому никакое топливо для Пекина не лишнее. Россия уже лидировала в КНР — с мая по июль 2022-го. Но в августе Саудовская Аравия вернула первое место.

Наблюдатели прогнозировали: это ненадолго. С открытием рынка после ковидных ограничений саудиты столкнутся с более жесткой конкуренцией со стороны России — партнера по ОПЕК+.

Излишняя жадность

Так и происходит. Китайская экономика оживает, растет пассажиропоток, транспортный траффик, и огромный нефтеперерабатывающий сектор набирает обороты. Ожидается взлет потребления.
По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2023-м мировой спрос на нефть увеличится на 1,9 миллиона баррелей в сутки — до рекордных 101,7 миллиона.
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Эксперт рассказал, станет ли Китай мировым гегемоном вместо США
12 февраля, 09:50
Крупнейший производитель потирает руки: госкомпания Saudi Aramco уже подняла цену флагманской смеси Arab Light на 20 центов за баррель. Для китайских НПЗ это крайне неприятный сюрприз. Переработчики рассчитывали, наоборот, на то, что сырье подешевеет. Ведь пока фактический спрос на него отстает от оптимистичных прогнозов.

Разумные цены

В результате расстановка сил может поменяться уже во втором квартале. И это произойдет не только в КНР. Азия сделает ставку на российское сырье.

"Китайским переработчикам придется максимально расширить спотовые закупки у США и Бразилии, Анголы и Нигерии, но прежде всего у России", — отмечает OilPrice.

У Москвы хорошие скидки, и Эр-Рияду пришлось потесниться. Так, по данным Refinitiv Oil Research, в январе Китай приобретал 2,03 миллиона баррелей в сутки российской нефти, а саудовской — 1,77.
По прогнозам Bloomberg, предстоят очередные масштабные закупки российского сырья китайскими гигантами PetroChina и CNOOC. В итоге суточный импорт прибавит еще полмиллиона.

Добавить мазута

Это касается и нефтепродуктов из России, от которых демонстративно отказалась Европа. Независимые китайские НПЗ уже присматриваются к мазуту.
Причем Москва перенаправила существенную часть экспорта мазута и вакуумного газойля (ВГО) в Азию и на Ближний Восток еще до европейского эмбарго, вступившего в силу 5 февраля.
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"Во всем виновата Россия", или как Европа добилась "энергонезависимости"
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Хотя Китай — нетто-экспортер очищенного топлива, многие НПЗ перерабатывают мазут в дизтопливо и бензин, имеющих высокую добавленную стоимость. При этом надо учитывать дешевизну российского продукта и отсутствие квот на импорт сырой нефти для частных предприятий, отмечает Reuters.
По данным Kpler, в январе Китай приобрел в России рекордные 3,89 миллиона баррелей мазута. А мартовские поставки, по оценкам, вырастут почти вдвое — до 6,75 миллиона.
Аналитики констатируют: Москва и Эр-Рияд схлестнулись в жесткой борьбе за крупнейшего в мире импортера сырой нефти. Побеждает пока Россия.
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