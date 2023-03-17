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Суд рассмотрит дело об убийстве Рамина Хмаил
Суд рассмотрит дело об убийстве Рамина Хмаил
Вадим Воуба был задержан 11 августа, и в ходе допроса частично признал свою вину. 17.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-17T10:34+0300
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Уголовное дело об убийстве Рамина Хмаил было направлено с обвинительным заключением в суд. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.Подозреваемым в совершении умышленного убийства и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия с боеприпасами группой лиц по предварительному сговору выступает Вадим Воуба.Рамин Хмаил был убит ночью 27 июля, приблизительно в 23:25, на одной из сухумских улиц. По версии предварительного следствия, подозреваемые остановились на проезжей части улицы Эшба и не менее десяти раз выстрелили в него из автомата Калашникова.Хмаил, сидевший на переднем сиденье автомобиля, скончался на месте. Водителя, Даура Джумутия, госпитализировали в Республиканскую больницу со сквозным пулевым ранением.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-ramina-khmail-1040860343.html
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Суд рассмотрит дело об убийстве Рамина Хмаил
10:34 17.03.2023 (обновлено: 10:49 17.03.2023)
Вадим Воуба был задержан 11 августа, и в ходе допроса частично признал свою вину.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik.
Уголовное дело об убийстве Рамина Хмаил было направлено с обвинительным заключением в суд. Об этом сообщается
на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.
Подозреваемым в совершении умышленного убийства и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия с боеприпасами группой лиц по предварительному сговору выступает Вадим Воуба.
Рамин Хмаил был убит ночью 27 июля, приблизительно в 23:25, на одной из сухумских улиц. По версии предварительного следствия, подозреваемые остановились на проезжей части улицы Эшба и не менее десяти раз выстрелили в него из автомата Калашникова.
Хмаил, сидевший на переднем сиденье автомобиля, скончался на месте. Водителя, Даура Джумутия, госпитализировали в Республиканскую больницу со сквозным пулевым ранением.