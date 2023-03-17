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Второе издание книги о денежном обращении в Абхазии представили в Сухуме

Второе издание книги о денежном обращении в Абхазии представили в Сухуме

Авторами книги "История денежного обращения в Абхазии" стали Астамур Тания и Ибрагим Чкадуа. 17.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-17T15:53+0300

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Второе издание книги "История денежного обращения в Абхазии" презентовали в музее Банка Абхазии в пятницу, 17 марта."Первое издание вышло в 2018 году, но, во-первых, оно было издано небольшим тиражом и разошлось в основном в качестве подарка. А вторая причина того, почему мы решили выпустить второе издание, – это открытие музея Банка Абхазии. В нем накопилось много интересных новых данных, касающихся истории денежного обращения в нашей стране, которые мы опубликовали в нашей новой книге", – подчеркнул директор музея Банка Абхазии и соавтор книги Астамур Тания.Он особо подчеркнул, что в коллекцию музея попала уникальная монета – серебряная полудрахма, отчеканенная ориентировочно в III веке до нашей эры с именем базилевса Аки.Соавтор издания Ибрагим Чкадуа отметил, что выход второго издания книги, прежде всего обусловлен новыми находками. В пример он привел то, что в новом издании можно увидеть дореволюционные ценные бумаги по разработке ткуарчалского угольного месторождения."Мы вышли на коллекционеров, и нам дали это изображение, оно публикуется впервые. Кроме того, первое издание вышло небольшим тиражом. Мы решили выпустить тираж побольше, чтобы была возможность приобретать книгу и для жителей Абхазии, и для гостей", – сказал он.Книга была издана в Турции тиражом в 900 экземпляров, ее можно будет приобрести в магазине при музее Банка Абхазии, а также в книжных магазинах республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/pitevoy-fontan-raboty-arkhipa-labakhua-otkryli-u-muzeya-banka-abkhazii-1044366757.html

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