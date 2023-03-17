Второе издание книги о денежном обращении в Абхазии представили в Сухуме
15:53 17.03.2023 (обновлено: 16:58 17.03.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Второе издание книги о денежном обращении в Абхазии представили в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава
Авторами книги "История денежного обращения в Абхазии" стали Астамур Тания и Ибрагим Чкадуа.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Второе издание книги "История денежного обращения в Абхазии" презентовали в музее Банка Абхазии в пятницу, 17 марта.
"Первое издание вышло в 2018 году, но, во-первых, оно было издано небольшим тиражом и разошлось в основном в качестве подарка. А вторая причина того, почему мы решили выпустить второе издание, – это открытие музея Банка Абхазии. В нем накопилось много интересных новых данных, касающихся истории денежного обращения в нашей стране, которые мы опубликовали в нашей новой книге", – подчеркнул директор музея Банка Абхазии и соавтор книги Астамур Тания.
Он особо подчеркнул, что в коллекцию музея попала уникальная монета – серебряная полудрахма, отчеканенная ориентировочно в III веке до нашей эры с именем базилевса Аки.
© Sputnik / Марианна Кубрава Второе издание книги о денежном обращении в Абхазии представили в Сухуме
1/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Второе издание книги о денежном обращении в Абхазии представили в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Второе издание книги о денежном обращении в Абхазии представили в Сухуме
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Второе издание книги о денежном обращении в Абхазии представили в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Второе издание книги о денежном обращении в Абхазии представили в Сухуме
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Второе издание книги о денежном обращении в Абхазии представили в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава
Первое издание книги о денежном обращении в Абхазии представили в Сухуме
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Первое издание книги о денежном обращении в Абхазии представили в Сухуме
1/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Второе издание книги о денежном обращении в Абхазии представили в Сухуме
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Второе издание книги о денежном обращении в Абхазии представили в Сухуме
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Второе издание книги о денежном обращении в Абхазии представили в Сухуме
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Первое издание книги о денежном обращении в Абхазии представили в Сухуме
Соавтор издания Ибрагим Чкадуа отметил, что выход второго издания книги, прежде всего обусловлен новыми находками. В пример он привел то, что в новом издании можно увидеть дореволюционные ценные бумаги по разработке ткуарчалского угольного месторождения.
"Мы вышли на коллекционеров, и нам дали это изображение, оно публикуется впервые. Кроме того, первое издание вышло небольшим тиражом. Мы решили выпустить тираж побольше, чтобы была возможность приобретать книгу и для жителей Абхазии, и для гостей", – сказал он.
Книга была издана в Турции тиражом в 900 экземпляров, ее можно будет приобрести в магазине при музее Банка Абхазии, а также в книжных магазинах республики.