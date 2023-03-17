https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/zavershen-sbor-gumanitarnoy-pomoschi-dlya-sirii-i-turtsii--1044701246.html

Завершен сбор гуманитарной помощи для Сирии и Турции

Завершен сбор гуманитарной помощи для Сирии и Турции

Всего было собрано около 20 тонн гуманитарного груза, в том числе средства гигиены, нескоропортящиеся продукты питания, бутилированная вода. 17.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-17T16:28+0300

2023-03-17T16:28+0300

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Гуманитарная акция по сбору помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии и Турции завершена, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. "Груз сформирован согласно требованиям принимающей стороны, упакован надлежащим образом, загружен в шесть транспортных контейнеров и отправлен в Сухумский порт для дальнейшей перевозки по месту назначения", – говорится в сообщении. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.Число жертв землетрясений в Турции превысило 47 тысяч человек. Абхазия, как и другие страны, высказала готовность оказать гуманитарную помощь пострадавшим. Народное собрание одобрило выделение ста тысяч долларов на помощь Турции и двухсот тысяч долларов на помощь Сирии. Также сборы организовывали Минкульт и гражданские активисты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/bolee-vosmi-tysyach-chelovek-spasli-iz-pod-zavalov-v-turtsii-1044127063.html

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