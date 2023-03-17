Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/zoozaschitniki-obratilis-v-militsiyu-iz-za-otstrela-sobak-v-gagre-1044697421.html
Зоозащитники обратились в милицию из-за отстрела собак в Гагре
Зоозащитники обратились в милицию из-за отстрела собак в Гагре
Неизвестный открыл стрельбу по бродячим и домашним собакам неподалеку от гагрского субтропического парка утром в четверг, 16 марта. 17.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-17T16:55+0300
2023-03-17T16:59+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/11/1044689773_0:242:960:781_1920x0_80_0_0_623952bbad36d5a7548bebee9d6303dd.jpg
СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Зоозащитники подали заявление в милицию по факту отстрела собак в Гагре, рассказала Sputnik руководитель фонда помощи животным "Багира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба.Она добавила, что пока точно неизвестно, сколько именно собак пострадало при стрельбе, так как многие из них могли убежать или спрятаться от страха. Волонтеры обнаружили трех раненых собак, которые сегодня находятся в одной из российских ветеринарных клиник, а также одну домашнюю собаку, которая в то утро была на самовыгуле. Последней выжить не удалось.По словам Отырба, все пострадавшие животные были простерилизованы и привиты – на их ушах были соответствующие бирки. "Мы обратились в администрацию района. Там нам сказали, что указаний по отстрелу собак не давали и что они не были в курсе произошедшего. Они вызвали милицию на место. Со слов главы района, с 2016 года в Гагре действует запрет на отстрел собак", –отметила она.Замначальника Гагрского РОВД Астамур Юнусба в беседе с корреспондентом Sputnik подтвердил, что милиция приняла заявление зоозащитников и проводит доследственную проверку."Мы собрали первичный материал. В данное время этот материал уже передан в отдел дознания. Официального разрешения на отстрел собак в нашем районе нет. Ни одна организация не имела права это делать и, насколько я знаю, никто из них этим не занимается. Мы выясняем, кто это мог сделать", – сказал Юнусба.Он также уточнил, что степень тяжести действий, предпринятых неизвестным, предстоит определить отделу дознания Гагрского РОВД. Юнусба не исключает, что может быть заведено уголовное дело.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/kur-ipa-zayavil-chto-v-priyute-dlya-sobak-ne-khvataet-mest-1044582312.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/11/1044689773_0:152:960:871_1920x0_80_0_0_64a091cb80e2eb8ce403a8ade12b2c42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости
абхазия, новости

Зоозащитники обратились в милицию из-за отстрела собак в Гагре

16:55 17.03.2023 (обновлено: 16:59 17.03.2023)
© Foto / Саида Отырба Собаки раненные после вчерашнего незаконного отстрела в Гагре
Собаки раненные после вчерашнего незаконного отстрела в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2023
© Foto / Саида Отырба
Подписаться на
НовостиTelegram
Неизвестный открыл стрельбу по бродячим и домашним собакам неподалеку от гагрского субтропического парка утром в четверг, 16 марта.
СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Зоозащитники подали заявление в милицию по факту отстрела собак в Гагре, рассказала Sputnik руководитель фонда помощи животным "Багира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба.

"Вчера примерно на рассвете кто-то открыл стрельбу по собакам в районе парка принца Ольденбурского. Когда мы приехали на место, площадь перед парком была залита кровью, были следы крови от ресторана "Абаата" до школы №2. В разных местах лежали раненые собаки", – отметила Отырба.

Она добавила, что пока точно неизвестно, сколько именно собак пострадало при стрельбе, так как многие из них могли убежать или спрятаться от страха.
Волонтеры обнаружили трех раненых собак, которые сегодня находятся в одной из российских ветеринарных клиник, а также одну домашнюю собаку, которая в то утро была на самовыгуле. Последней выжить не удалось.
По словам Отырба, все пострадавшие животные были простерилизованы и привиты – на их ушах были соответствующие бирки.
"Мы обратились в администрацию района. Там нам сказали, что указаний по отстрелу собак не давали и что они не были в курсе произошедшего. Они вызвали милицию на место. Со слов главы района, с 2016 года в Гагре действует запрет на отстрел собак", –отметила она.
© Foto / Саида Отырба Собаки раненные после вчерашнего незаконного отстрела в Гагре
Собаки раненные после вчерашнего незаконного отстрела в Гагре - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Саида Отырба
Собаки раненные после вчерашнего незаконного отстрела в Гагре
© Foto / Саида Отырба Собаки раненные после вчерашнего незаконного отстрела в Гагре
Собаки раненные после вчерашнего незаконного отстрела в Гагре - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Саида Отырба
Собаки раненные после вчерашнего незаконного отстрела в Гагре
© Foto / Саида Отырба Собаки раненные после вчерашнего незаконного отстрела в Гагре
Собаки раненные после вчерашнего незаконного отстрела в Гагре - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Саида Отырба
Собаки раненные после вчерашнего незаконного отстрела в Гагре
1/3
© Foto / Саида Отырба
Собаки раненные после вчерашнего незаконного отстрела в Гагре
2/3
© Foto / Саида Отырба
Собаки раненные после вчерашнего незаконного отстрела в Гагре
3/3
© Foto / Саида Отырба
Собаки раненные после вчерашнего незаконного отстрела в Гагре
Замначальника Гагрского РОВД Астамур Юнусба в беседе с корреспондентом Sputnik подтвердил, что милиция приняла заявление зоозащитников и проводит доследственную проверку.
"Мы собрали первичный материал. В данное время этот материал уже передан в отдел дознания. Официального разрешения на отстрел собак в нашем районе нет. Ни одна организация не имела права это делать и, насколько я знаю, никто из них этим не занимается. Мы выясняем, кто это мог сделать", – сказал Юнусба.
Он также уточнил, что степень тяжести действий, предпринятых неизвестным, предстоит определить отделу дознания Гагрского РОВД. Юнусба не исключает, что может быть заведено уголовное дело.
Бездомные животный - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2023
В Абхазии
Кур-ипа заявил, что в приюте для собак не хватает мест
13 марта, 09:55
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0