https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/zoozaschitniki-obratilis-v-militsiyu-iz-za-otstrela-sobak-v-gagre-1044697421.html

Зоозащитники обратились в милицию из-за отстрела собак в Гагре

Зоозащитники обратились в милицию из-за отстрела собак в Гагре

Неизвестный открыл стрельбу по бродячим и домашним собакам неподалеку от гагрского субтропического парка утром в четверг, 16 марта. 17.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-17T16:55+0300

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Зоозащитники подали заявление в милицию по факту отстрела собак в Гагре, рассказала Sputnik руководитель фонда помощи животным "Багира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба.Она добавила, что пока точно неизвестно, сколько именно собак пострадало при стрельбе, так как многие из них могли убежать или спрятаться от страха. Волонтеры обнаружили трех раненых собак, которые сегодня находятся в одной из российских ветеринарных клиник, а также одну домашнюю собаку, которая в то утро была на самовыгуле. Последней выжить не удалось.По словам Отырба, все пострадавшие животные были простерилизованы и привиты – на их ушах были соответствующие бирки. "Мы обратились в администрацию района. Там нам сказали, что указаний по отстрелу собак не давали и что они не были в курсе произошедшего. Они вызвали милицию на место. Со слов главы района, с 2016 года в Гагре действует запрет на отстрел собак", –отметила она.Замначальника Гагрского РОВД Астамур Юнусба в беседе с корреспондентом Sputnik подтвердил, что милиция приняла заявление зоозащитников и проводит доследственную проверку."Мы собрали первичный материал. В данное время этот материал уже передан в отдел дознания. Официального разрешения на отстрел собак в нашем районе нет. Ни одна организация не имела права это делать и, насколько я знаю, никто из них этим не занимается. Мы выясняем, кто это мог сделать", – сказал Юнусба.Он также уточнил, что степень тяжести действий, предпринятых неизвестным, предстоит определить отделу дознания Гагрского РОВД. Юнусба не исключает, что может быть заведено уголовное дело.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/kur-ipa-zayavil-chto-v-priyute-dlya-sobak-ne-khvataet-mest-1044582312.html

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