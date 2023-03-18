https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/abkhaziya-pobedila-v-nominatsii-samyy-gostepriimnyy-stend-na-mitt-v-moskve--1044716369.html
Абхазия победила в номинации "Самый гостеприимный стенд" на MITT в Москве
Абхазия победила в номинации "Самый гостеприимный стенд" на MITT в Москве
В Москве с 16 по 18 марта 2023 года проходит XXIX Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства – MITT. 18.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-18T12:33+0300
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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Абхазия победила в номинации "Самый гостеприимный стенд" на XXIX Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. XXIX Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT проходит в Москве с 16 по 18 марта. В делегацию из Абхазии, которую возглавил министр туризма Теймураз Хишба, входят представители туроператоров и профсоюза экскурсоводов.На полях выставки было подписано соглашение о намерениях между министерствами туризма Абхазии и Крыма. Документ включает в себя намерения ведомств развивать долгосрочные связи в туристической сфере, обмениваться информацией, организовывать совместные ярмарки и выставки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/khutaba-otsenil-interes-k-abkhazii-na-turisticheskoy-vystavke-mitt-v-moskve-1044660834.html
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абхазия, отдых в абхазии, туризм, москва
абхазия, отдых в абхазии, туризм, москва
Абхазия победила в номинации "Самый гостеприимный стенд" на MITT в Москве
В Москве с 16 по 18 марта 2023 года проходит XXIX Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства – MITT.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Абхазия победила в номинации "Самый гостеприимный стенд" на XXIX Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве.
XXIX Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT проходит в Москве с 16 по 18 марта. В делегацию из Абхазии, которую возглавил министр туризма Теймураз Хишба, входят представители туроператоров и профсоюза экскурсоводов.
На полях выставки было подписано соглашение о намерениях между министерствами туризма Абхазии и Крыма.
Документ включает в себя намерения ведомств развивать долгосрочные связи в туристической сфере, обмениваться информацией, организовывать совместные ярмарки и выставки.