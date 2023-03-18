https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/garantiya-zaschity-zachem-abkhazii-priznavat-reshenie-inostrannykh-sudov-1044713804.html

Гарантия защиты: зачем Абхазии признавать решение иностранных судов

Гарантия защиты: зачем Абхазии признавать решение иностранных судов

В июне 2022 года между Россией и Абхазией было подписано соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим... 18.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-18T08:55+0300

2023-03-18T08:55+0300

2023-03-18T09:01+0300

в абхазии

абхазия

гармонизация законодательств абхазии и россии

россия

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038974003_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9e1edcc053c0e955d508b2329765b718.jpg

15 марта Совфед России ратифицировал соглашение. Теперь документ должны рассмотреть в Парламенте Абхазии.О том, что дает соглашение о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам, почему из-за его отсутствия создавался правовой вакуум, рассказала в эфире радио Sputnik председатель Арбитражного суда Абхазии Фатима Квициния.SputnikПонятие “признание и исполнение решений иностранного суда” - не новое понятие для Абхазии, эта процедура предусмотрена абхазским процессуальным законодательством, заявила председатель Арбитражного суда Фатима Квициния.По ее словам, отсутствие соглашения между Россией и Абхазией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам создавало правовой вакуум, так как мало выиграть судебное дело, необходимо еще его исполнить. И именно в этой части возникали проблемы. По данным Фатимы Квициния, лишь за последние два года в Арбитражный суд Абхазии поступило 11 заявлений о признании и приведении в исполнение решений московских арбитражных судов. В основном дела касались кредитов, которые были взяты гражданами Абхазии у российских банках. Однако из-за отсутствия соглашения, абхазская сторона отказывала в исполнении.“В прошлом и позапрошлом годах, да и ранее, судьи отказывали в исполнении, ссылаясь на то, что соглашения между странами нет. Вообще соглашение о признании и исполнении решений судов иностранных государств - мировая практика. Там, где страны экономически сотрудничают, имеются такие соглашения. Это гарантия защиты прав бизнеса, прав предпринимателей, в целом прав сторон”, - пояснила Квициния.Своя процедураПризнание и приведение в исполнение решения иностранного суда по процессуальному законодательству имеет свою процедуру.При этом, Квициния напомнила, что соглашение носит двусторонний характер - и точно также если нарушены права абхазских предпринимателей, и они имеют решение судов Абхазии, которое необходимо исполнять на территории Российской Федерации, то они могут обращаться в суды Российской Федерации.Председатель Арбитражного суда Абхазии добавила, что это соглашение внесет больше порядка и больше устойчивости в экономических отношениях между Россией и Абхазией, и послужит гарантией защиты прав и абхазских предпринимателей, в первую очередь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/sovfed-odobril-soglashenie-rossii-i-abkhazii-o-sudebnykh-resheniyakh-po-ekonomicheskim-delam-1044644549.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии, россия, суд