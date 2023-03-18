https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/master-klass-sochinskogo-kukolnika-romana-sokolovskogo-proshel-v-sukhume-1044727004.html

Мастер-класс сочинского кукольника Романа Соколовского прошел в Сухуме

Мастер-класс сочинского кукольника Романа Соколовского прошел в Сухуме

Мероприятие было организовано в рамках культурно-просветительского проекта "Абхазский берег". 18.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-18T20:25+0300

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СУХУМ, 18 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Кукольник Роман Соколовский провел мастер-класс в школе искусств имени Ковача в Сухуме в субботу, 18 марта.Встреча с кукольником из Сочи, директором и художественным руководителем театра кукол" Саквояж" собрала не только детскую, но и взрослую публику.Соколовский познакомил абхазского зрителя с персонажами театра "Саквояж", показал как управлять куклами.Организатор встречи, автор проекта “Абхазский берег” Альбина Яруллина отметила, что в восторге остались не только дети, но и взрослые.“Все прошло великолепно и по количеству зрителя, и по обратной связи. Все было рассказано в доступной для детей форме, и, конечно, артистизм Романа не оставил никого равнодушным. Все было великолепно. Осталась в восторге и взрослая публика. Сердце украл Роман у людей”, - добавила Яруллина.Мастер-класс прошел в рамках культурно-просветительского проекта "Абхазский берег", цель которого культурный обмен с Абхазией."Абхазский берег" – культурно-просветительский проект. Его цель – популяризация культурного наследия Абхазии, а также культурный обмен с Россией. Проект начал свою деятельность в 2022 году. Тогда состоялись две выставки – в Сочи и в Ростове-на-Дону.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/turbaza-yarullina-ob-intellektualnom-turizme-v-abkhazii-1042982139.html

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