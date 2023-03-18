Мастер-класс сочинского кукольника Романа Соколовского прошел в Сухуме
© Sputnik / Марианна Кубрава Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мероприятие было организовано в рамках культурно-просветительского проекта "Абхазский берег".
СУХУМ, 18 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Кукольник Роман Соколовский провел мастер-класс в школе искусств имени Ковача в Сухуме в субботу, 18 марта.
Встреча с кукольником из Сочи, директором и художественным руководителем театра кукол" Саквояж" собрала не только детскую, но и взрослую публику.
Соколовский познакомил абхазского зрителя с персонажами театра "Саквояж", показал как управлять куклами.
“Прошло отлично, все очень понравилось. Потрясающее здание (школы искусств имени Ковач - прим.), я в восторге от того, что сохраняют старину. Зданию 120 лет, и очень атмосферно там. А мастер-класс прошел хорошо, но я бы назвал это творческой встречей. Мне всегда хочется рассказывать о театре кукол, как о виде искусства, о том, что мы делаем. Дети активно принимали участие, с интересом слушали, они потрясающие, отзывчивые”, - поделился Роман Соколовский.
Организатор встречи, автор проекта “Абхазский берег” Альбина Яруллина отметила, что в восторге остались не только дети, но и взрослые.
“Все прошло великолепно и по количеству зрителя, и по обратной связи. Все было рассказано в доступной для детей форме, и, конечно, артистизм Романа не оставил никого равнодушным. Все было великолепно. Осталась в восторге и взрослая публика. Сердце украл Роман у людей”, - добавила Яруллина.
© Sputnik / Марианна Кубрава Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
© Sputnik / Марианна Кубрава Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
2/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
© Sputnik / Марианна Кубрава Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
3/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
© Sputnik / Марианна Кубрава Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
4/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
© Sputnik / Марианна Кубрава Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
© Sputnik / Марианна Кубрава Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
© Sputnik / Марианна Кубрава Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
© Sputnik / Марианна Кубрава Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
© Sputnik / Марианна Кубрава Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
9/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
© Sputnik / Марианна Кубрава Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
10/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
© Sputnik / Марианна Кубрава Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
11/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
© Sputnik / Марианна Кубрава Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
12/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
© Sputnik / Марианна Кубрава Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
13/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
© Sputnik / Марианна Кубрава Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
14/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
© Sputnik / Марианна Кубрава Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
15/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
© Sputnik / Марианна Кубрава Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
16/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
1/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
2/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
3/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
4/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
5/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
6/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
7/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
8/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
9/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
10/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
11/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
12/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
13/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
14/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
15/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
16/16
© Sputnik / Марианна Кубрава
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж"
Мастер-класс прошел в рамках культурно-просветительского проекта "Абхазский берег", цель которого культурный обмен с Абхазией.
"Абхазский берег" – культурно-просветительский проект. Его цель – популяризация культурного наследия Абхазии, а также культурный обмен с Россией. Проект начал свою деятельность в 2022 году. Тогда состоялись две выставки – в Сочи и в Ростове-на-Дону.
7 декабря 2022, 11:00