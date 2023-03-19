https://sputnik-abkhazia.ru/20230319/abaza-tv-pokazalo-dokumentalnuyu-khroniku-martovskoy-operatsii-1993-goda-1044728169.html
"Абаза ТВ" показало документальную хронику мартовской операции 1993 года
"Абаза ТВ" показало документальную хронику мартовской операции 1993 года
Документальная хроника "Матери, пересилившие боль" была показана в рамках памятных мероприятий, посвященных мартовскому наступлению абхазских войск на... 19.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-19T08:55+0300
2023-03-19T08:55+0300
2023-03-19T08:55+0300
в абхазии
овна
30-летие дня победы и независимости абхазии
мартовское наступление
абхазия
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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. "Абаза ТВ" показало документальную хронику мартовской операции 1993 года.Кадры были записаны с 18 по 25 марта 1993 года после неудачной наступательной операции абхазских войск на Гумистинском фронте, в которой погибло 222 человека и 23 пропали без вести.Для абхазского народа это было одно из самых трагичных событий войны. В обществе наблюдался упадок духа.Именно тогда журналисты и представители интеллигенции начали искать и записывать интервью с родственниками погибших, а также с уважаемыми в обществе людьми, которые могли бы поднять дух народа.20 марта к абхазскому народу обратился Верховный главнокомандующий Абхазской армии Владислав Ардзинба. А 25 марта в Гудауте прошла встреча с родственниками погибших в наступлении бойцов. На ней выступили руководство Абхазии, родственники погибших, абхазские воины и добровольцы. Участники встречи призвали продолжить войну и освободить Абхазию от грузинских оккупантов. Как отметил Хашиг, матери погибших смогли пересилить свою боль и открыть для абхазского народа путь к победе.Документальная хроника "Матери, пересилившие боль" была показана в Музее боевой славы имени Ардзинба в Сухуме в рамках памятных мероприятий, посвященных мартовскому наступлению абхазских войск на Гумистинском фронте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/po-tu-storonu-gumisty-surovyy-urok-martovskogo-nastupleniya--1044637781.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/gotovy-byli-zastrelitsya-lish-by-ne-popast-v-plen-istoriya-veterana-tamaza-misheliya-1044644713.html
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овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии, мартовское наступление, абхазия, абаза тв
овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии, мартовское наступление, абхазия, абаза тв
"Абаза ТВ" показало документальную хронику мартовской операции 1993 года
Документальная хроника "Матери, пересилившие боль" была показана в рамках памятных мероприятий, посвященных мартовскому наступлению абхазских войск на Гумистинском фронте.
СУХУМ, 19 мар - Sputnik. "
Абаза ТВ" показало
документальную хронику мартовской операции 1993 года.
Кадры были записаны с 18 по 25 марта 1993 года после неудачной наступательной операции абхазских войск на Гумистинском фронте, в которой погибло 222 человека и 23 пропали без вести.
Для абхазского народа это было одно из самых трагичных событий войны. В обществе наблюдался упадок духа.
“У войны есть свои правила, но наши враги, поправ их, отказали нам в передаче раненых, а также тел погибших. Шли переговоры, и грузинская сторона постоянно оттягивала передачу. Как известно, для абхазов всегда было важно со всеми почестями предать земле героев, сложивших за родину свои головы, но нам этого не давали сделать. Грузинская сторона преследовала цель - стравить народ Абхазии. Это была уже другая война - психологическая”, - отметил директор “Абаза ТВ” Руслан Хашиг.
Именно тогда журналисты и представители интеллигенции начали искать и записывать интервью с родственниками погибших, а также с уважаемыми в обществе людьми, которые могли бы поднять дух народа.
20 марта к абхазскому народу обратился Верховный главнокомандующий Абхазской армии Владислав Ардзинба. А 25 марта в Гудауте прошла встреча с родственниками погибших в наступлении бойцов. На ней выступили руководство Абхазии, родственники погибших, абхазские воины и добровольцы. Участники встречи призвали продолжить войну и освободить Абхазию от грузинских оккупантов. Как отметил Хашиг, матери погибших смогли пересилить свою боль и открыть для абхазского народа путь к победе.
Документальная хроника "Матери, пересилившие боль" была показана в Музее боевой славы имени Ардзинба в Сухуме в рамках памятных мероприятий, посвященных мартовскому наступлению абхазских войск на Гумистинском фронте.