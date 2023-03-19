https://sputnik-abkhazia.ru/20230319/abaza-tv-pokazalo-dokumentalnuyu-khroniku-martovskoy-operatsii-1993-goda-1044728169.html

"Абаза ТВ" показало документальную хронику мартовской операции 1993 года

"Абаза ТВ" показало документальную хронику мартовской операции 1993 года

Документальная хроника "Матери, пересилившие боль" была показана в рамках памятных мероприятий, посвященных мартовскому наступлению абхазских войск на... 19.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-19T08:55+0300

2023-03-19T08:55+0300

2023-03-19T08:55+0300

в абхазии

овна

30-летие дня победы и независимости абхазии

мартовское наступление

абхазия

абаза тв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102340/24/1023402429_0:884:4375:3345_1920x0_80_0_0_a084e0f39424da44626b39f1ae4ae8c7.jpg

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. "Абаза ТВ" показало документальную хронику мартовской операции 1993 года.Кадры были записаны с 18 по 25 марта 1993 года после неудачной наступательной операции абхазских войск на Гумистинском фронте, в которой погибло 222 человека и 23 пропали без вести.Для абхазского народа это было одно из самых трагичных событий войны. В обществе наблюдался упадок духа.Именно тогда журналисты и представители интеллигенции начали искать и записывать интервью с родственниками погибших, а также с уважаемыми в обществе людьми, которые могли бы поднять дух народа.20 марта к абхазскому народу обратился Верховный главнокомандующий Абхазской армии Владислав Ардзинба. А 25 марта в Гудауте прошла встреча с родственниками погибших в наступлении бойцов. На ней выступили руководство Абхазии, родственники погибших, абхазские воины и добровольцы. Участники встречи призвали продолжить войну и освободить Абхазию от грузинских оккупантов. Как отметил Хашиг, матери погибших смогли пересилить свою боль и открыть для абхазского народа путь к победе.Документальная хроника "Матери, пересилившие боль" была показана в Музее боевой славы имени Ардзинба в Сухуме в рамках памятных мероприятий, посвященных мартовскому наступлению абхазских войск на Гумистинском фронте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/po-tu-storonu-gumisty-surovyy-urok-martovskogo-nastupleniya--1044637781.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/gotovy-byli-zastrelitsya-lish-by-ne-popast-v-plen-istoriya-veterana-tamaza-misheliya-1044644713.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии, мартовское наступление, абхазия, абаза тв