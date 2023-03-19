https://sputnik-abkhazia.ru/20230319/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-20-marta-1044731956.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 марта

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 марта

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона. 19.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-19T16:15+0300

2023-03-19T16:15+0300

2023-03-19T16:15+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. В понедельник, 20 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, местами туман с ограниченной видимостью, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метра в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии