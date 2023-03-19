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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 марта
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 марта
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона. 19.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-19T16:15+0300
2023-03-19T16:15+0300
2023-03-19T16:15+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. В понедельник, 20 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, местами туман с ограниченной видимостью, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метра в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 20 марта
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона.
СУХУМ, 19 мар - Sputnik. В понедельник, 20 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, местами туман с ограниченной видимостью, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метра в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +9°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.