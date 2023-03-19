https://sputnik-abkhazia.ru/20230319/rossiya-voshla-v-desyatku-krupneyshikh-eksporterov-tovarov-v-mire-1044730982.html

Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире

Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире

России в прошлом году удалось нарастить экспорт товаров до 591,5 миллиарда долларов. 19.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-19T14:25+0300

2023-03-19T14:25+0300

2023-03-19T14:25+0300

экспорт

экономика

россия

в мире

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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Россия заняла десятое место среди крупнейших экспортеров мира по итогам 2022 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.Экспорт товаров России составил 591,5 миллиарда долларов.Крупнейшим товарным экспортером остался Китай - 3,6 триллиона долларов, следом идут США - 2,1 триллиона и Германия - 1,7 триллиона долларов. Нидерланды передвинулись на четвертое место с экспортом в 760,6 миллиарда долларов, сместив Японию, поставки которой оцениваются в 747,6 миллиарда.В целом за прошлый год 30 крупнейших экспортеров нарастили поставки товаров на 10,2 процента — до 19,98 триллиона долларов. Исследование проводилось по данным национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира. В финальную выборку включены 30 экономик, по состоянию на середину марта раскрывших данные за весь 2022 год.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/rossiya-v-mirovom-reytinge-pasportov-zanyala-49-mesto-1043539551.html

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