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Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире
Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире
России в прошлом году удалось нарастить экспорт товаров до 591,5 миллиарда долларов. 19.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-19T14:25+0300
2023-03-19T14:25+0300
экспорт
экономика
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в мире
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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Россия заняла десятое место среди крупнейших экспортеров мира по итогам 2022 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.Экспорт товаров России составил 591,5 миллиарда долларов.Крупнейшим товарным экспортером остался Китай - 3,6 триллиона долларов, следом идут США - 2,1 триллиона и Германия - 1,7 триллиона долларов. Нидерланды передвинулись на четвертое место с экспортом в 760,6 миллиарда долларов, сместив Японию, поставки которой оцениваются в 747,6 миллиарда.В целом за прошлый год 30 крупнейших экспортеров нарастили поставки товаров на 10,2 процента — до 19,98 триллиона долларов. Исследование проводилось по данным национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира. В финальную выборку включены 30 экономик, по состоянию на середину марта раскрывших данные за весь 2022 год.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/rossiya-v-mirovom-reytinge-pasportov-zanyala-49-mesto-1043539551.html
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экспорт, экономика, россия, в мире
экспорт, экономика, россия, в мире

Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире

14:25 19.03.2023
© Sputnik / Виталий АньковПогрузка контейнера в контейнерном терминале Владивостокского морского торгового порта.
Погрузка контейнера в контейнерном терминале Владивостокского морского торгового порта. - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2023
© Sputnik / Виталий Аньков
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России в прошлом году удалось нарастить экспорт товаров до 591,5 миллиарда долларов.
СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Россия заняла десятое место среди крупнейших экспортеров мира по итогам 2022 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.
Экспорт товаров России составил 591,5 миллиарда долларов.
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Крупнейшим товарным экспортером остался Китай - 3,6 триллиона долларов, следом идут США - 2,1 триллиона и Германия - 1,7 триллиона долларов. Нидерланды передвинулись на четвертое место с экспортом в 760,6 миллиарда долларов, сместив Японию, поставки которой оцениваются в 747,6 миллиарда.
Сильнее всех свои позиции нарастили Саудовская Аравия, которая за год поднялась сразу на шесть срок — на 19-е место, и Норвегия, занявшая 28-е место вместо 33-го.
В целом за прошлый год 30 крупнейших экспортеров нарастили поставки товаров на 10,2 процента — до 19,98 триллиона долларов.
Исследование проводилось по данным национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира. В финальную выборку включены 30 экономик, по состоянию на середину марта раскрывших данные за весь 2022 год.
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