Театр кукол из Сочи "Саквояж" показал спектакль для детей в Сухуме
© Sputnik / Леон АдлейбаСпектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
© Sputnik / Леон Адлейба
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж" впервые посетил республику в рамках проекта “Абхазский берег”.
СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж" представил зрителям спектакль "Лист работы Ниггля" в Детской школе искусств имени Ковача в воскресенье, 19 марта.
По словам Соколовского, спектакль посетило около 50 человек – это дети и их родители. Постановка была по мотивам рассказа Джона Толкиена, который повествует о жизни, и смерти, о том, как нужно тратить свое время и не размениваться на совершенно незначительные дела и вещи.
"Основная система нашего спектакля состоит из кукол-марионеток. Фоном декорации является песочная анимация – рисунки песком на экране. Песок – это, конечно, метафора о том, что все в жизни скоротечно. Постановка также сопровождается световыми, дымовыми и звуковыми спецэффектами", - отметил он.
Соколовский подчеркнул, что представленный спектакль хорошо гармонично вписался в атмосферу и архитектуру старинного здания Детской школы искусств. Зрители приняли артистов тепло и с интересом, несмотря на то, что сам рассказ Толкиена и поднятые им темы для более взрослой аудитории.
© Sputnik / Леон АдлейбаСпектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
1/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
© Sputnik / Леон АдлейбаСпектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
2/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
© Sputnik / Леон АдлейбаСпектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
3/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
1/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
2/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
3/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
Театр "Саквояж" впервые посетил республику в рамках проекта “Абхазский берег”, автор которого Альбина Яруллина. В спектакле "Лист работы Ниггля" задействовано два артиста и режиссер.
"Мы очень рады, что мы в этом проекте и мы будем его дальше продолжать. По нашей традиции, после спектакля мы пускаем всех на сцену. Зрители могут поводить куклы, задать интересующие их вопросы. Дети и взрослые сегодня спрашивали о том, из чего сделаны эти куклы, как ими управлять. Также они оставили много своих пожеланий в книге отзывов, но мы их пока не читали", - поделился Соколовский.
Он не исключает, что это не последний творческий визит театра в Абхазию. Участники проекта также успели немного прогуляться по Сухуму.