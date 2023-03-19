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https://sputnik-abkhazia.ru/20230319/teatr-kukol-iz-sochi-sakvoyazh-pokazal-spektakl-dlya-detey-v-sukhume-1044735560.html
Театр кукол из Сочи "Саквояж" показал спектакль для детей в Сухуме
Театр кукол из Сочи "Саквояж" показал спектакль для детей в Сухуме
Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж" впервые посетил республику в рамках проекта “Абхазский берег”. 19.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-19T18:05+0300
2023-03-19T18:05+0300
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СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж" представил зрителям спектакль "Лист работы Ниггля" в Детской школе искусств имени Ковача в воскресенье, 19 марта.По словам Соколовского, спектакль посетило около 50 человек – это дети и их родители. Постановка была по мотивам рассказа Джона Толкиена, который повествует о жизни, и смерти, о том, как нужно тратить свое время и не размениваться на совершенно незначительные дела и вещи.Соколовский подчеркнул, что представленный спектакль хорошо гармонично вписался в атмосферу и архитектуру старинного здания Детской школы искусств. Зрители приняли артистов тепло и с интересом, несмотря на то, что сам рассказ Толкиена и поднятые им темы для более взрослой аудитории.Театр "Саквояж" впервые посетил республику в рамках проекта “Абхазский берег”, автор которого Альбина Яруллина. В спектакле "Лист работы Ниггля" задействовано два артиста и режиссер."Мы очень рады, что мы в этом проекте и мы будем его дальше продолжать. По нашей традиции, после спектакля мы пускаем всех на сцену. Зрители могут поводить куклы, задать интересующие их вопросы. Дети и взрослые сегодня спрашивали о том, из чего сделаны эти куклы, как ими управлять. Также они оставили много своих пожеланий в книге отзывов, но мы их пока не читали", - поделился Соколовский.Он не исключает, что это не последний творческий визит театра в Абхазию. Участники проекта также успели немного прогуляться по Сухуму.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/master-klass-sochinskogo-kukolnika-romana-sokolovskogo-proshel-v-sukhume-1044727004.html
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театр, куклы, абхазия, сочи, культура
театр, куклы, абхазия, сочи, культура

Театр кукол из Сочи "Саквояж" показал спектакль для детей в Сухуме

18:05 19.03.2023
© Sputnik / Леон АдлейбаСпектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
Спектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2023
© Sputnik / Леон Адлейба
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Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж" впервые посетил республику в рамках проекта “Абхазский берег”.
СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Сочинский театр кукол Романа Соколовского "Саквояж" представил зрителям спектакль "Лист работы Ниггля" в Детской школе искусств имени Ковача в воскресенье, 19 марта.
По словам Соколовского, спектакль посетило около 50 человек – это дети и их родители. Постановка была по мотивам рассказа Джона Толкиена, который повествует о жизни, и смерти, о том, как нужно тратить свое время и не размениваться на совершенно незначительные дела и вещи.
"Основная система нашего спектакля состоит из кукол-марионеток. Фоном декорации является песочная анимация – рисунки песком на экране. Песок – это, конечно, метафора о том, что все в жизни скоротечно. Постановка также сопровождается световыми, дымовыми и звуковыми спецэффектами", - отметил он.
Соколовский подчеркнул, что представленный спектакль хорошо гармонично вписался в атмосферу и архитектуру старинного здания Детской школы искусств. Зрители приняли артистов тепло и с интересом, несмотря на то, что сам рассказ Толкиена и поднятые им темы для более взрослой аудитории.
© Sputnik / Леон АдлейбаСпектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
Спектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
© Sputnik / Леон АдлейбаСпектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
Спектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
© Sputnik / Леон АдлейбаСпектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
Спектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
1/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
2/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
3/3
© Sputnik / Леон Адлейба
Спектакль Сочинского театра кукол “Саквояж” в Сухуме
Театр "Саквояж" впервые посетил республику в рамках проекта “Абхазский берег”, автор которого Альбина Яруллина. В спектакле "Лист работы Ниггля" задействовано два артиста и режиссер.
"Мы очень рады, что мы в этом проекте и мы будем его дальше продолжать. По нашей традиции, после спектакля мы пускаем всех на сцену. Зрители могут поводить куклы, задать интересующие их вопросы. Дети и взрослые сегодня спрашивали о том, из чего сделаны эти куклы, как ими управлять. Также они оставили много своих пожеланий в книге отзывов, но мы их пока не читали", - поделился Соколовский.
Сочинский театр кукол Романа Соколовского Саквояж - Sputnik Абхазия, 1920, 18.03.2023
В Абхазии
Мастер-класс сочинского кукольника Романа Соколовского прошел в Сухуме
Вчера, 20:25
Он не исключает, что это не последний творческий визит театра в Абхазию. Участники проекта также успели немного прогуляться по Сухуму.
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