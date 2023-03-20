https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/bolee-50-tysyach-chelovek-pogibli-pri-zemletryaseniyakh-v-turtsii-1044751905.html

Более 50 тысяч человек погибли при землетрясениях в Турции

Более 50 тысяч человек погибли при землетрясениях в Турции

В результате стихийного бедствия пострадали более ста тысяч человек. 20.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-20T16:10+0300

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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера."Жертвами землетрясений 6 февраля стали 50 096 человек, пострадали 107 204 человека", – заявил Сезер, выступая в парламенте Турции.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясения "катастрофой века", которая так или иначе сказалась на жизни порядка 14 миллионов граждан в 10 провинцияхПо подсчетам, число рухнувших и находящихся под риском обрушения зданий превышает 270 тысяч.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/zavershen-sbor-gumanitarnoy-pomoschi-dlya-sirii-i-turtsii--1044701246.html

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