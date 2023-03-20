https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/delegatsii-mid-abkhazii-napravilis-v-livan-i-afganistan-1044746730.html
Делегации МИД Абхазии направились в Ливан и Афганистан
Делегации МИД Абхазии направились в Ливан и Афганистан
Ранее глава МИД Абхазии назвал Ближний Восток важным внешнеполитическим вектором для республики. 20.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-20T11:53+0300
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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Делегации Министерства иностранных дел Абхазии находятся с рабочими поездками в Ливане и Афганистане, сообщает медиацентр МИД.Задачами поездок, в том числе значатся укрепление экономических связей с Кабулом и Бейрутом, укрепление гуманитарных контактов и учреждение торговых домов.Ранее министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба подчеркнул нацеленность республики на налаживание отношений со странами Ближнего Востока. Во время встречи с главой МИД абхазский посол в Сирии Баграт Хутаба заявил, что диппредставительство в Дамаске активно и успешно работает над развитием отношений с другими государствами в регионе.Речь может идти, добавил Хутаба, о признании государственного суверенитета Абхазии, а также о выстраивании торгово-экономических отношений, обладающих большим потенциалом. Называть дружественные государства посол не стал в целях конфиденциальности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/bagrat-khutaba-stanet-spetspredstavitelem-prezidenta-abkhazii-na-blizhnem-vostoke-1044713147.html
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абхазия, мид абхазии, новости
Делегации МИД Абхазии направились в Ливан и Афганистан
11:53 20.03.2023 (обновлено: 12:04 20.03.2023)
Ранее глава МИД Абхазии назвал Ближний Восток важным внешнеполитическим вектором для республики.
СУХУМ, 20 мар – Sputnik.
Делегации Министерства иностранных дел Абхазии находятся с рабочими поездками в Ливане и Афганистане, сообщает
медиацентр МИД.
Задачами поездок, в том числе значатся укрепление экономических связей с Кабулом и Бейрутом, укрепление гуманитарных контактов и учреждение торговых домов.
Ранее министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба подчеркнул нацеленность республики на налаживание отношений со странами Ближнего Востока. Во время встречи с главой МИД абхазский посол в Сирии Баграт Хутаба заявил, что диппредставительство в Дамаске активно и успешно работает над развитием отношений с другими государствами в регионе.
Речь может идти, добавил Хутаба, о признании государственного суверенитета Абхазии, а также о выстраивании торгово-экономических отношений, обладающих большим потенциалом. Называть дружественные государства посол не стал в целях конфиденциальности.