https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/bagrat-khutaba-stanet-spetspredstavitelem-prezidenta-abkhazii-na-blizhnem-vostoke-1044713147.html

Баграт Хутаба станет спецпредставителем президента Абхазии на Ближнем Востоке

Баграт Хутаба станет спецпредставителем президента Абхазии на Ближнем Востоке

Посольство Абхазии в Дамаске проводит активную работу по укреплению отношений с другими странами Ближнего Востока, нацеливаясь, в том числе, и на признание... 17.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-17T22:59+0300

2023-03-17T22:59+0300

2023-03-17T22:59+0300

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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба будет назначен на должность Специального представителя президента республики на Ближнем Востоке, сообщает Медиацентр МИД. "Министр отметил динамичную и эффективную работу посольства и личный вклад посла в расширение контактов со странами Ближнего Востока. По инициативе главы МИД Абхазии президент Республики Абхазия Аслан Бжания согласовал назначение Баграта Хутаба на должность Специального представителя президента РА на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.В свою очередь Баграт Хутаба сообщил министру о том, что диппредставительство в Дамаске активно и успешно работает над развитием отношений с другими странами региона, задействовав многие инструменты, в том числе, связи с абхазской диаспорой. Речь может идти о признании государственного суверенитета Абхазии со стороны этих стран, заявил Хутаба, а также о выстраивании торгово-экономических отношений, обладающих большим потенциалом. Называть дружественные Абхазии государства посол не стал в целях конфиденциальности.Также на встрече с главой МИД Абхазии Иналом Ардзинба были затронуты организационно-технические моменты оказания гуманитарной помощи Сирии. В частности, речь шла о том, чтобы приобрести на выделенные деньги модульные дома для семей, оставшихся без крыши над головой."Государство выделило крупную сумму, которую необходимо максимально эффективно задействовать. Планируется приобрести до 35 таких домов", – сказал Ардзинба.Решение о выделении средств на помощь жителям Сирии и Турции, пострадавшим от разрушительного землетрясения, было одобрено Кабинетом Министров Абхазии. Сто тысяч долларов будет направлено на поддержку Турции, а двести тысяч - Сирии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/vtoroy-abkhazo-siriyskiy-komitet-planiruyut-provesti-v-etom-godu-1044486713.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/chislo-zhertv-fevralskikh-zemletryaseniy-v-turtsii-prevysilo-47-tysyach-1044539846.html

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