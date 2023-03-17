https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/bagrat-khutaba-stanet-spetspredstavitelem-prezidenta-abkhazii-na-blizhnem-vostoke-1044713147.html
Баграт Хутаба станет спецпредставителем президента Абхазии на Ближнем Востоке
Баграт Хутаба станет спецпредставителем президента Абхазии на Ближнем Востоке
Посольство Абхазии в Дамаске проводит активную работу по укреплению отношений с другими странами Ближнего Востока, нацеливаясь, в том числе, и на признание... 17.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-17T22:59+0300
2023-03-17T22:59+0300
2023-03-17T22:59+0300
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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба будет назначен на должность Специального представителя президента республики на Ближнем Востоке, сообщает Медиацентр МИД. "Министр отметил динамичную и эффективную работу посольства и личный вклад посла в расширение контактов со странами Ближнего Востока. По инициативе главы МИД Абхазии президент Республики Абхазия Аслан Бжания согласовал назначение Баграта Хутаба на должность Специального представителя президента РА на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.В свою очередь Баграт Хутаба сообщил министру о том, что диппредставительство в Дамаске активно и успешно работает над развитием отношений с другими странами региона, задействовав многие инструменты, в том числе, связи с абхазской диаспорой. Речь может идти о признании государственного суверенитета Абхазии со стороны этих стран, заявил Хутаба, а также о выстраивании торгово-экономических отношений, обладающих большим потенциалом. Называть дружественные Абхазии государства посол не стал в целях конфиденциальности.Также на встрече с главой МИД Абхазии Иналом Ардзинба были затронуты организационно-технические моменты оказания гуманитарной помощи Сирии. В частности, речь шла о том, чтобы приобрести на выделенные деньги модульные дома для семей, оставшихся без крыши над головой."Государство выделило крупную сумму, которую необходимо максимально эффективно задействовать. Планируется приобрести до 35 таких домов", – сказал Ардзинба.Решение о выделении средств на помощь жителям Сирии и Турции, пострадавшим от разрушительного землетрясения, было одобрено Кабинетом Министров Абхазии. Сто тысяч долларов будет направлено на поддержку Турции, а двести тысяч - Сирии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/vtoroy-abkhazo-siriyskiy-komitet-planiruyut-provesti-v-etom-godu-1044486713.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/chislo-zhertv-fevralskikh-zemletryaseniy-v-turtsii-prevysilo-47-tysyach-1044539846.html
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абхазия, новости, мид абхазии, сирия
абхазия, новости, мид абхазии, сирия
Баграт Хутаба станет спецпредставителем президента Абхазии на Ближнем Востоке
Посольство Абхазии в Дамаске проводит активную работу по укреплению отношений с другими странами Ближнего Востока, нацеливаясь, в том числе, и на признание суверенитета республики со стороны этих стран.
СУХУМ, 17 мар - Sputnik.
Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба будет назначен на должность Специального представителя президента республики на Ближнем Востоке, сообщает
Медиацентр МИД.
"Министр отметил динамичную и эффективную работу посольства и личный вклад посла в расширение контактов со странами Ближнего Востока. По инициативе главы МИД Абхазии президент Республики Абхазия Аслан Бжания согласовал назначение Баграта Хутаба на должность Специального представителя президента РА на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
В свою очередь Баграт Хутаба сообщил министру о том, что диппредставительство в Дамаске активно и успешно работает над развитием отношений с другими странами региона, задействовав многие инструменты, в том числе, связи с абхазской диаспорой.
Речь может идти о признании государственного суверенитета Абхазии со стороны этих стран, заявил Хутаба, а также о выстраивании торгово-экономических отношений, обладающих большим потенциалом. Называть дружественные Абхазии государства посол не стал в целях конфиденциальности.
Также на встрече с главой МИД Абхазии Иналом Ардзинба были затронуты организационно-технические моменты оказания гуманитарной помощи Сирии. В частности, речь шла о том, чтобы приобрести на выделенные деньги модульные дома для семей, оставшихся без крыши над головой.
"Государство выделило крупную сумму, которую необходимо максимально эффективно задействовать. Планируется приобрести до 35 таких домов", – сказал Ардзинба.
Решение о выделении средств на помощь жителям Сирии и Турции, пострадавшим от разрушительного землетрясения, было одобрено Кабинетом Министров Абхазии. Сто тысяч долларов будет направлено на поддержку Турции, а двести тысяч - Сирии.