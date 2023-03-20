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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 марта

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 марта

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять малоградиентное барическое поле повышенного давления. 20.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Во вторник, 21 марта, в день весеннего равноденствия, в Абхазии ожидается облачная с прояснением погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. С ночи до полудня из-за прохождения холодного атмосферного фронта с юга ожидается дождь, туман. Дальность видимости может быть ограничена.Атмосферное давление – 763 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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