https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/putin-otsenil-razvitie-otnosheniy-rossii-i-kitaya-za-10-let-1044753358.html

Путин назвал существенным развитие отношений России и Китая за десять лет

Путин назвал существенным развитие отношений России и Китая за десять лет

Си Цзиньпин прибыл в Россию с официальным визитом 20 марта. Это его первая заграничная поездка, после переизбрания на третий президентский срок. 20.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-20T17:40+0300

2023-03-20T17:40+0300

2023-03-20T17:43+0300

си цзиньпин

россия

китай

владимир путин

новости

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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. За последние десять лет Россия и Китай сделали существенные шаги в развитии двусторонних отношений, заявил российский президент Владимир Путин на неформальной встрече с китайским лидером Си Цзиньпинем в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.Путин добавил, что за эти годы товарооборот между странами вырос более чем в два раза и достиг отметки в 185 миллиардов долларов. Рейс с главой компартии Китая Си Цзиньпином прибыл в московский аэропорт "Внуково" 20 марта. На этот день запланирована неформальная встреча с Владимиром Путиным в Кремле, на которой, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, лидеры обсудят "ряд актуальных вопросов на свое усмотрение".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/si-tszinpin-otsenil-rol-putina-v-protsvetanii-rossii-1044753098.html

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