https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/si-tszinpin-otsenil-rol-putina-v-protsvetanii-rossii-1044753098.html

Си Цзиньпин оценил роль Путина в процветании России

Си Цзиньпин оценил роль Путина в процветании России

Визит главы Компартии Китая Си Цзиньпина в Москву продлится до 22 марта. 20.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-20T17:25+0300

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россия

владимир путин

китай

си цзиньпин

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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Благодаря действиям президента России Владимира Путина страна добилась процветания, заявил китайский лидер Си Цзиньпин на встрече в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.Глава компартии КНР выразил уверенности в том, что российский народ поддержит Путина в добрых начинаниях. Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. Сегодняшняя встреча лидеров считается неформальной, лидеры встречаются тет-а-тет.Основной день его визита лидера назначен на завтра, тогда же состоятся и официальная церемония встречи, переговоры в различных форматах, заявления для СМИ, государственный обед.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/zapad-napugan-vizitom-si-tszinpina-v-moskvu-1044748058.html

россия

китай

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