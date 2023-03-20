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Си Цзиньпин оценил роль Путина в процветании России
Си Цзиньпин оценил роль Путина в процветании России
Визит главы Компартии Китая Си Цзиньпина в Москву продлится до 22 марта. 20.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-20T17:25+0300
2023-03-20T17:25+0300
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владимир путин
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си цзиньпин
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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Благодаря действиям президента России Владимира Путина страна добилась процветания, заявил китайский лидер Си Цзиньпин на встрече в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.Глава компартии КНР выразил уверенности в том, что российский народ поддержит Путина в добрых начинаниях. Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. Сегодняшняя встреча лидеров считается неформальной, лидеры встречаются тет-а-тет.Основной день его визита лидера назначен на завтра, тогда же состоятся и официальная церемония встречи, переговоры в различных форматах, заявления для СМИ, государственный обед.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/zapad-napugan-vizitom-si-tszinpina-v-moskvu-1044748058.html
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россия, владимир путин, китай, си цзиньпин
россия, владимир путин, китай, си цзиньпин
Си Цзиньпин оценил роль Путина в процветании России
17:25 20.03.2023 (обновлено: 17:35 20.03.2023)
Визит главы Компартии Китая Си Цзиньпина в Москву продлится до 22 марта.
СУХУМ, 20 мар – Sputnik.
Благодаря действиям президента России Владимира Путина страна добилась процветания, заявил китайский лидер Си Цзиньпин на встрече в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Благодаря вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в процветании страны ", — сказал Си Цзиньпин.
Глава компартии КНР выразил уверенности в том, что российский народ поддержит Путина в добрых начинаниях.
Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. Сегодняшняя встреча лидеров считается неформальной, лидеры встречаются тет-а-тет.
Основной день его визита лидера назначен на завтра, тогда же состоятся и официальная церемония встречи, переговоры в различных форматах, заявления для СМИ, государственный обед.