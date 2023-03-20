https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/rossiya-postavit-zerno-afrike-besplatno-v-sluchae-neprodleniya-sdelki-1044752520.html

Россия поставит зерно Африке бесплатно в случае прекращения сделки

Россия поставит зерно Африке бесплатно в случае прекращения сделки

Президент подчеркнул, что Россия исполняет свои обязательства в полном объеме и продолжает настаивать на соблюдении своих интересов. 20.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-20T17:07+0300

2023-03-20T17:07+0300

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. В случае прекращения зерновой сделки, Россия бесплатно поставит зерно африканским странам, заявил российский президент Владимир Путин на международной парламентской конференции "Россия — Африка в многополярном мире".По словам Путина, Россия согласилась на продление соглашения о вывозе зерна из Украины по Черному морю и разблокирование экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, руководствуясь потребностями африканских стран, нуждающихся в продовольствии.При этом Москва продолжает настаивать на пакетном характере сделки и полном соблюдении своих требований, в том числе, касающихся места назначения судов - необходимо, чтобы зерно и удобрения попадали в нуждающиеся страны, а не в сытую Европу. Сейчас же, заявил Путин, около 45% вывезенного зерна было отправлено в европейские государства, и только 3% в Африку.Россия же, добавил президент, свои обязательства исполняет в полном объеме."Наша страна добросовестно исполняет все свои обязательства - и по поставкам продуктов питания, удобрений, топлива и другой критически важной для государств континента продукцией, внося тем самым вклад в обеспечение продовольственной и энергетической безопасности. Вы, наверное, знаете, что часть замороженных у нас ресурсов в европейских странах, в том числе, и в удобрениях мы готовы уже - первые партии прошли - передавать нуждающимся странам бесплатно. Но к сожалению, и здесь нам чинят препятствия", - сказал Путин.Зерновая сделка была заключена представителями России, Украины, Турции и ООН 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта, при отсутствии возражений какой-либо из сторон.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/zernovaya-sdelka-prodlena-zachem-eto-nuzhno-rossii-1044670952.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/zernovaya-sdelka-snova-rabotaet-no-rossiya-vse-ravno-vinovata-1042413140.html

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