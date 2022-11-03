https://sputnik-abkhazia.ru/20221103/zernovaya-sdelka-snova-rabotaet-no-rossiya-vse-ravno-vinovata-1042413140.html

Зерновая сделка снова работает, но Россия все равно виновата

Зерновая сделка снова работает, но Россия все равно виновата

Зерновое соглашение, которое все уже похоронили, возобновляет свою работу. 03.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-03T10:05+0300

2022-11-03T10:05+0300

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Трудно сказать, сколько оно продлится (особенно учитывая тот факт, что его срок все равно скоро истекает). Вряд ли у кого-то есть иллюзии по поводу надежности "письменных гарантий со стороны Украины", которые получило наше Министерство обороны. Наверняка решающими стали все-таки гарантии контроля со стороны ООН и особенно лидера Турции Реджепа Эрдогана. Будет любопытно проверить, как быстро киевский режим вновь подставит своих кураторов, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости. "Россия обстреляла украинскую зерновую баржу, прервав сделку по судоходному коридору", — такие заголовки можно было встретить на западных медиаресурсах на следующий день после официального сообщения о приостановке участия России в зерновой сделке. "Россия обвинена в убийстве двух человек из "зернового конвоя" после прекращения сделки", — гласил заголовок британской The Times, которая эту новость снабдила фотографией зернового балкера, чтобы ни у кого из ее читателей не возникло сомнений по поводу целей якобы нанесенного удара.Само собой, это фейк — от начала и до конца. Причем базируется он на голословном сообщении украинского военного командования "Юг" о том, что 31 октября в результате российских обстрелов повреждены два портовых буксира в Очакове. Саму эту информацию надо подвергать сомнению, однако даже в ней речь идет не о зерновозах, не о балкерах или танкерах, а всего лишь о двух небольших суденышках, которые, вероятно, все время находятся в порту. Они действительно могли пострадать при нанесении ударов по центру подготовки сил спецопераций Украины в Очакове, подтвержденных Министерством обороны России.Только при чем здесь зерно? Западные СМИ, тиражирующие фейк, даже не удосужились взглянуть на карту. Иначе знали бы, что Очаков лежит в стороне от зернового коридора, определенного соглашениями между ООН, Турцией, Россией и Украиной. Согласно этим договоренностям, украинские зерновые можно было загружать исключительно в трех украинских портах: Одессе, Черноморске (он же Ильичевск), Южном. И уж точно речь не шла об Очакове, учитывая тот факт, что порт и Кинбурнскую косу, контролируемую российскими военными, разделяют всего два-три километра. Но проверка фактов относительно действий России на Украине давно не является обязательной для западных СМИ.Например, западных комментаторов изначально не смущало соседство обвинений России в стремлении заморить голодом беднейшие страны Азии и Африки с обвинениями в том, что мы стремимся продать на эти континенты "ворованное украинское зерно". Никаких противоречий в двух этих несовместимых между собой стремлениях западные комментаторы в упор не видят.Лучше всех такой подход продемонстрировала газета Financial Times. Она на первую страницу выносит статью о том, каким же "катастрофическим ударом" для беднейших стран мира станет решение России "выйти из зерновой сделки". И здесь же, прямо внутри статьи, дает ссылку на целую полосу, которую газета посвятила своему "расследованию" о том, как Россия якобы тайно продает зерно из "оккупированных районов Украины" в эти самые беднейшие страны. В статье газета в привычном для британцев стиле "хайли лайкли" пытается на примере одного морского зерновоза доказать, что тот якобы тайно заходил в порт Бердянска, где мог загрузиться зерном для продажи его в Азии.Даже нет смысла разбирать, является это "расследование" фейком или нет. Здесь достаточно обратить внимание на несовместимость посылов в двух статьях одной и той же газеты: Россия стремится вызвать мировой голод и взвинтить цены на продукты питания, одновременно правдами и неправдами поставляя зерно в беднейшие страны, чем спасает их от голода и способствует нормализации продуктовых рынков.Но главный посыл западной прессы заключался в том, чтобы убедить свою публику: повышение цен на их продовольствие — это дело рук России и только России. Сразу после нашего решения о приостановке зерновой инициативы газета Daily Express вышла с заголовками на первой полосе: "Цены на продукты могут вырасти еще больше в связи с тем, что Путин разорвал зерновую сделку".А вот заголовок Daily Mail (найдите отличия): "Цены на продукты в Великобритании могут взлететь еще больше после того, как Путин заблокировал черноморский зерновой экспорт с Украины. Испытывающим затруднения британцам придется платить еще больше за хлеб, макароны и зерновые продукты". Или вот еще один пример, на этот раз Daily Telegraph: "Британцев предупредили, что цены на продукты вырастут снова после того, как Россия отменила достигнутую ООН зерновую сделку". А вот Daily Mirror: "Британцев предупредили, что цены могут вырасти благодаря последним действиям Владимира Путина". И так практически в каждом британском издании! Трудно поверить в случайность такого одноголосия.Еще сложнее объяснить рядовым британцам, почему цены на продукты начали расти задолго до боевых действий на Украине и особенно выросли как раз в период действия этой сделки? Причем действительно солидно выросли: на хлеб — от 20 до 40 процентов, на молоко — до 30, на отдельные виды макаронных изделий — от 30 до 60 процентов, на подсолнечное масло — до 65 процентов. Подчеркиваем: речь идет о подорожании практически всех основных продуктов питания в Британии в годовом выражении по состоянию на сентябрь, то есть на момент, когда сделка работала в части, касающейся вывоза украинских зерновых.Потому-то и ухватились британские газетчики за сообщения о приостановке зернового соглашения — вдруг появилась возможность задним числом списать инфляцию на Россию. Кто знает, возможно, потому подразделение британских ВМС и участвовало в торпедировании (и в буквальном, и в переносном смысле слова) этого проекта, приложив руку к подготовке теракта против Черноморского флота в Севастополе. Может, как раз британцы надеялись и надеются таким образом похоронить зерновую сделку, а потом своим гражданам показывать пальцем на Россию: смотрите, кто виноват в том, что всего за год доля британских домохозяйств, еле сводящих концы с концами, выросла с 20 до 40 процентов. Знамо дело, Путин виноват. А кто же еще?Европейцы же слышат из уст главы своего Центробанка Кристин Лагард: "Инфляция в Европе взялась из ниоткуда!" Мол, если бы не Путин, то никакого повышения цен и не было бы. Ну да, всем ведь известно, что можно запустить на полную катушку печатный денежный станок и не ожидать потом закономерную инфляцию.Теперь перед европейскими СМИ стоит новая нелегкая задача: объяснять своим зрителям и читателям, почему зерновое соглашение опять заработало, а цены на продукты питания в Европе все равно неизменно будут повышаться. Объяснять, что это является последствием безрассудных антироссийских санкций, нельзя. Канцлер Германии Олаф Шольц, к примеру, горячо поспорил с Владимиром Путиным (разумеется, заочно), заверяя, что "на российское зерно нет санкций, его можно экспортировать по всему миру".Как будто не знает канцлер о том, что на пути и зерна, и удобрений из России — масса препятствий: отказ в страховании российских судов, официальные ограничения на их заход в западные порты, отсутствие у бедных стран возможности провести платеж российским производителям зерна из-за блокировки банковских переводов. То есть те самые западные санкции, которые, по мнению Шольца, никому не мешают. И спрашивается: откуда голод? Откуда рост цен на продукты? Откуда возмущение бюргеров? Ничего, раз зерновая сделка вновь заработала, сейчас британские газетчики придумают, как в этих проблемах опять обвинить Россию. Они в этом деле уже собаку съели (пока еще в переносном смысле).Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221102/rossiya-posle-polucheniya-garantiy-ukrainy-vozobnovlyaet-zernovuyu-sdelku-1042403110.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220913/politolog-rasskazal-pochemu-zernovaya-sdelka-raskhoditsya-s-interesami-rossii-1041480112.html

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колумнисты, экономика, россия, украина, турция