https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/rossiyskie-istrebiteli-sbili-ukrainskiy-mi-8-1044756097.html

Российские истребители сбили украинский Ми-8

Российские истребители сбили украинский Ми-8

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено более 600 украинских военных самолетов и вертолетов. 20.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-20T20:11+0300

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Колесниковка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.Средства ПВО России перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM, уничтожили семь украинских беспилотника.На Купянском направлении за сутки было уничтожено до 55 солдат ВСУ, боевая бронированная машина, два пикапа, гаубица Д-20, на Красно-Лиманском направлении - свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три пикапа, автомобиль, гаубица "Мста-Б".На Донецком направлении противник за сутки потерял более 245 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу "Мста-Б", на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - свыше 50 военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одну гаубицу Д-20.На Херсонском направлении были уничтожены до 40 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/sredstva-pvo-rossii-perekhvatili-ukrainskuyu-raketu-tochka-u-1044702668.html

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