https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/zapad-napugan-vizitom-si-tszinpina-v-moskvu-1044748058.html

Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву

Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву

Визит главы Коммунистической партии Китая в Москву начался 20 марта и продлится до 22 марта. 20.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-20T13:45+0300

2023-03-20T13:45+0300

2023-03-20T14:09+0300

китай

россия

си цзиньпин

международные отношения

мнение

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Одним из самых обсуждаемых в мире событий сегодняшнего дня, безусловно, является государственный визит Си Цзиньпина в Россию, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости. Причем комментарии западных СМИ и аналитиков очень далеки от обычного освещения того или иного зарубежного визита лидера государства. Можно сказать, что их реакция граничит с истерикой.Чтобы убедиться в этом, достаточно даже бегло пробежаться по массе аналитических статей, в которых публике пытаются пояснить, какую роль в налаживании отношений между заклятыми противниками — Саудовской Аравией и Ираном — играет Китай. К примеру, телеканал CNN, сообщая об этом, тут же забил тревогу по поводу того, что Китай разрушает "доминирование США на Ближнем Востоке". Как будто чье-то доминирование важнее вопроса мира и прекращения многолетних страданий жителей Йемена, где уже много лет льется кровь. Тут бы логично задаться вопросом: если США так долго "доминировали" в этом регионе, то почему не предприняли усилий для прекращения кровопролития? Но ответ на этот вопрос слишком очевиден, именно поэтому такие ресурсы, как CNN, его публично не задают.Кстати, очень показательным является еще одно опасение, высказанное автором этой же статьи: "Многие в бассейне Персидского залива считают развитие войны на Украине ненужной и опасной американской авантюрой, а некоторые территориальные претензии российского президента Владимира Путина к Украине — небезосновательными". И это ведет к "ужасным" последствиям: страны данного региона (вы только вдумайтесь, какое недопустимое поведение!) "начали выстраивать политику в соответствии со своими национальными интересами, а не с потребностями Америки".В этом и суть всех претензий западных комментаторов к Пекину. Неважно, приводят усилия Китая к миру или нет, но Запад пугает сам факт мирного посредничества Китая. Именно потому что оно — мирное! Инициативы Пекина отвергаются с порога в сопровождении с совершенно не поддающимися логическому объяснению аргументами.Таковым, к примеру, является пояснение Белого дома о том, почему администрацию Байдена не устраивает мирный план Китая по Украине. Просто потому, что этот план ведет к прекращению огня. А это нельзя рассматривать как "шаг в сторону справедливого и прочного мира", авторитетно поясняет нам Джон Кирби. Спросить бы его, как он себе представляет мир без прекращения огня. Но такие вопросы в США обычно не задают. Все и так прекрасно знают, что Вашингтон не намерен искать пути к миру.Как бы мы ни относились к инициативам Китая касательно конфликта на Украине, но — в отличие от стран Запада, подбрасывающих дровишек в огонь, — Пекин действительно пытается найти решение. И это само по себе достойно уважения и требует изучения, о чем Москва прямо и открыто говорит.Западные аналитики сейчас из кожи вон лезут, чтобы постараться вбить хоть какой-нибудь клин в отношения между Россией и Китаем. Видимо, неслучайно спикеры Международного уголовного суда устроили свою выходку с "ордером на арест Путина" буквально через несколько часов после официального объявления о визите Си в Москву. Уж больно неподготовленными выглядели пояснения этих спикеров — видимо, очень спешили, чтобы успеть разогнать бурю в стакане воды.И западные СМИ, конечно же, сразу подхватили это, стараясь доказать, что сей "ордер" якобы придает совершенно новый смысл поездке Си в Россию. Как будто для Пекина или Москвы мелкая пакость суда, чью потешность в свое время с пеной у рта доказывали сами американцы, может послужить препятствием.Там же разгоняется постоянная мысль о том, что Россия и Китай практически всю жизнь были заклятыми врагами и конкурентами. Нынешний период дружбы и сотрудничества — лишь временное "исключение из правил", доказывает миру The Sunday Times. Удивительнее всего, что эти рассуждения автор сопровождает коллажем, переделанным из плаката 1950-х годов "Дружба навеки для счастья народов!".Но о периоде, когда наши народы пели песню "Москва — Пекин", западные аналитики стараются не вспоминать. А то придется, опять-таки, пояснять своей публике, почему песни и плакаты о дружбе русского и китайского народов "не соответствуют потребностям Америки", а значит, вредны и опасны.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/vladimir-putin-i-si-tszinpin-vstretyatsya-v-kremle-20-marta-1044747284.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/vladimir-putin-napisal-statyu-ob-otnosheniyakh-rossii-i-kitaya-1044743709.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/bez-shansov-saudity-sdali-kitay-rossii--1044228289.html

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Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102329/01/1023290198_30:0:180:150_100x100_80_0_0_43b648f5464f8c3ab8d21ff0f922d8e1.jpg

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китай, россия, си цзиньпин, международные отношения, мнение, авторы, колумнисты