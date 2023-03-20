https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/sledkom-vozbudil-delo-v-otnoshenii-prokurora-i-sudey-gaagskogo-suda-1044749867.html

Следком возбудил дело в отношении прокурора и судей Гаагского суда

Следком возбудил дело в отношении прокурора и судей Гаагского суда

В действиях прокурора и судей Следственный комитет усматривает, в том числе приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося... 20.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-20T15:23+0300

2023-03-20T15:23+0300

2023-03-20T15:53+0300

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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Карим Ахмад Хан направил ходатайство в палату предварительного производства суда, а судьи на основании этого ходатайства приняли решение об ареста президента России Владимира Путина и Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой."Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется", – говорится в сообщении.Подчеркивается, что в соответствии с международными нормами главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.Ранее, 17 марта, Досудебная палата Гаагского суда выдала ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, в связи с подозрениями об их причастности к "незаконной депортации и перемещению населения, в частности детей", с Украины в Россию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/zachem-mezhdunarodnyy-ugolovnyy-sud-vydal-order-na-arest-putina-1044726240.html

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