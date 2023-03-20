https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/sledkom-vozbudil-delo-v-otnoshenii-prokurora-i-sudey-gaagskogo-suda-1044749867.html
Следком возбудил дело в отношении прокурора и судей Гаагского суда
Следком возбудил дело в отношении прокурора и судей Гаагского суда
В действиях прокурора и судей Следственный комитет усматривает, в том числе приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося... 20.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-20T15:23+0300
2023-03-20T15:23+0300
2023-03-20T15:53+0300
россия
владимир путин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0b/1038051465_0:245:3073:1973_1920x0_80_0_0_00e04e91eda9622cd3f46001281b8ad5.jpg
СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Карим Ахмад Хан направил ходатайство в палату предварительного производства суда, а судьи на основании этого ходатайства приняли решение об ареста президента России Владимира Путина и Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой."Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется", – говорится в сообщении.Подчеркивается, что в соответствии с международными нормами главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.Ранее, 17 марта, Досудебная палата Гаагского суда выдала ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, в связи с подозрениями об их причастности к "незаконной депортации и перемещению населения, в частности детей", с Украины в Россию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230318/zachem-mezhdunarodnyy-ugolovnyy-sud-vydal-order-na-arest-putina-1044726240.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0b/1038051465_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_bae8f79c6ea49756c485701e0175c6f5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, владимир путин, новости
россия, владимир путин, новости
Следком возбудил дело в отношении прокурора и судей Гаагского суда
15:23 20.03.2023 (обновлено: 15:53 20.03.2023)
В действиях прокурора и судей Следственный комитет усматривает, в том числе приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.
СУХУМ, 20 мар – Sputnik.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Карим Ахмад Хан направил ходатайство в палату предварительного производства суда, а судьи на основании этого ходатайства приняли решение об ареста президента России Владимира Путина и Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
"Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в соответствии с международными нормами главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.
Ранее, 17 марта, Досудебная палата Гаагского суда выдала ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, в связи с подозрениями об их причастности к "незаконной депортации и перемещению населения, в частности детей", с Украины в Россию.