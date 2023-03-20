https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/sorok-nezadeklarirovannykh-flakonov-s-dukhami-izyali-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-1044745901.html

Сорок незадекларированных флаконов с духами изъяли на российско-абхазской границе

Сорок незадекларированных флаконов с духами изъяли на российско-абхазской границе

Водитель не смог предъявить разрешительные документы на вывозимый товар, не заполнил таможенную декларацию. 20.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-20T11:19+0300

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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Российские таможенники пресекли незаконный ввоз партии духов из Абхазии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Контрабандная продукция была обнаружена в багажнике автомобиля Toyota Corolla. Общее количество флаконов составило 40 штук."Судя по количеству и характеру товара, он предназначался не для личного пользования, поэтому подлежал таможенному декларированию. Товар изъят, образцы направлены на экспертизу", – отметил начальник таможенного поста Алексей Быков.В отношении водителя автомобиля возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 16.2 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/kontrabandnuyu-bytovuyu-khimiyu-izyali-rossiyskie-tamozhenniki-na-granitse-s-abkhaziey-1044669513.html

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