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Сотрудник милиции Абхазии задержан по подозрению в сбыте наркотиков
Сотрудник милиции Абхазии задержан по подозрению в сбыте наркотиков
Согласно версии следствия, подозреваемый сбывал наркотики в изоляторе временного содержания, используя свое служебное положение. 20.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-20T18:08+0300
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении младшего лейтенанта милиции Абхазии Аика Арзуманяна, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.При себе у задержанного нашли сверток с белым порошкообразным веществом и шесть двухграммовых шприцов, которые он приобрел при неустановленных обстоятельствах с целью сбыта в ИВС с использованием служебного положения.Уголовное дело возбуждено в соответствии с пунктом "г" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии - незаконное приобретение и хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения.Арзуманян водворен в изолятор временного содержания. В суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/grazhdanin-uzbekistana-zaderzhan-po-podozreniyu-v-rasprostranenii-metadona-v-sukhume-1044670222.html
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абхазия, сухум, наркотики, новости, мвд абхазии
Сотрудник милиции Абхазии задержан по подозрению в сбыте наркотиков
Согласно версии следствия, подозреваемый сбывал наркотики в изоляторе временного содержания, используя свое служебное положение.
СУХУМ, 20 мар - Sputnik.
Уголовное дело возбуждено в отношении младшего лейтенанта милиции Абхазии Аика Арзуманяна, сообщает
пресс-служба Генпрокуратуры республики.
Сообщается, что Арзуманян был дежурным в столичном изоляторе временного содержания (ИВС). Он был задержан 18 марта на территории УВД в ходе реализации оперативной информации.
При себе у задержанного нашли сверток с белым порошкообразным веществом и шесть двухграммовых шприцов, которые он приобрел при неустановленных обстоятельствах с целью сбыта в ИВС с использованием служебного положения.
Уголовное дело возбуждено в соответствии с пунктом "г" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии - незаконное приобретение и хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения.
Арзуманян водворен в изолятор временного содержания. В суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.