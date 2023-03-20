https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/vladimir-putin-i-si-tszinpin-vstretyatsya-v-kremle-20-marta-1044747284.html

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся в Кремле 20 марта

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся в Кремле 20 марта

Рейс китайской делегации уже прибыл в московский аэропорт "Внуково". 20.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин встретятся в Кремле 20 марта, примерно в 16:30, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова."Сегодня будет неформальное, но очень важное общение. Главы государств будут поднимать наиболее актуальные вопросы на свое усмотрение", — заявил он.В том числе, добавил Песков, лидеры двух стран обсудят и китайскую мирную инициативу по разрешению украинского кризиса, председатель Си получит информацию о российском взгляде на проблему "из первых уст".Основной день государственного визита лидера Коммунистической партии Китая назначен на завтра. Тогда же состоятся и официальная церемония встречи, переговоры в различных форматах, заявления для СМИ, государственный обед.Визит Си Цзиньпина в Москву продлится до 22 марта. Это его первая заграничная поездка после переизбрания в качестве глава государства на третий срок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/vladimir-putin-napisal-statyu-ob-otnosheniyakh-rossii-i-kitaya-1044743709.html

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