https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/vladimir-putin-i-si-tszinpin-vstretyatsya-v-kremle-20-marta-1044747284.html
Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся в Кремле 20 марта
Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся в Кремле 20 марта
Рейс китайской делегации уже прибыл в московский аэропорт "Внуково". 20.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-20T12:37+0300
2023-03-20T12:37+0300
2023-03-20T13:15+0300
россия
китай
новости
владимир путин
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/05/1037439267_0:132:2692:1646_1920x0_80_0_0_7afbe7537d1fccf749b397491bcf43d9.jpg
СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин встретятся в Кремле 20 марта, примерно в 16:30, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова."Сегодня будет неформальное, но очень важное общение. Главы государств будут поднимать наиболее актуальные вопросы на свое усмотрение", — заявил он.В том числе, добавил Песков, лидеры двух стран обсудят и китайскую мирную инициативу по разрешению украинского кризиса, председатель Си получит информацию о российском взгляде на проблему "из первых уст".Основной день государственного визита лидера Коммунистической партии Китая назначен на завтра. Тогда же состоятся и официальная церемония встречи, переговоры в различных форматах, заявления для СМИ, государственный обед.Визит Си Цзиньпина в Москву продлится до 22 марта. Это его первая заграничная поездка после переизбрания в качестве глава государства на третий срок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/vladimir-putin-napisal-statyu-ob-otnosheniyakh-rossii-i-kitaya-1044743709.html
россия
китай
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/05/1037439267_162:0:2531:1777_1920x0_80_0_0_f725e76f53d57d4d41426046379dd5f5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, китай, новости, владимир путин, си цзиньпин
россия, китай, новости, владимир путин, си цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся в Кремле 20 марта
12:37 20.03.2023 (обновлено: 13:15 20.03.2023)
Рейс китайской делегации уже прибыл в московский аэропорт "Внуково".
СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин встретятся в Кремле 20 марта, примерно в 16:30, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
"Сегодня будет неформальное, но очень важное общение. Главы государств будут поднимать наиболее актуальные вопросы на свое усмотрение", — заявил он.
В том числе, добавил Песков, лидеры двух стран обсудят и китайскую мирную инициативу по разрешению украинского кризиса, председатель Си получит информацию о российском взгляде на проблему "из первых уст".
Основной день государственного визита лидера Коммунистической партии Китая назначен на завтра. Тогда же состоятся и официальная церемония встречи, переговоры в различных форматах, заявления для СМИ, государственный обед.
Визит Си Цзиньпина в Москву продлится до 22 марта. Это его первая заграничная поездка после переизбрания в качестве глава государства на третий срок.