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Владимир Путин написал статью об отношениях России и Китая
Владимир Путин написал статью об отношениях России и Китая
По мнению Путина, Китай и Россия плечом к плечу работают в целях создания равноправной и открытой системы безопасности в мире и в регионе. 20.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-20T10:00+0300
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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Президент Владимир Путин написал статью для китайской газеты "Жэньминь Жибао" "Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее". Полный текст опубликован на сайте Кремля. "Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие – всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху", – написал президент. Путин отмечает крепкое партнерство стран в экономической сфере – в 2022 году товарооборот удвоился и достиг рекордных 185 миллиардов долларов, а планка в 200 миллиардов, поставленная на 2024 год, будет превышена уже в этом году. При этом растет доля платежей в национальных валютах."В отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты", - написал Владимир Путин, подчеркивая единство стран в вопросах международной политики.Страны вместе продвигают многосторонние структуры ШОС и БРИКС, которые становятся все авторитетнее с каждым годом, работают над сближением Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь". Отмечается и американский курс на двойное сдерживание России и Китая. Президент подчеркивает, что российско-китайские отношения выступают краеугольным камнем региональной и глобальной стабильности, и как бы Запад ни пытался провоцировать кризисы и распространять свое влияние во всех регионах мира, сделать это не удастся.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/kitay-sdelal-stavku-v-ukrainskoy-igre-1044311171.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/ssha-nachali-peredel-mira-kto-stanet-pervoy-zhertvoy-1044678150.html
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россия, китай, новости, владимир путин
россия, китай, новости, владимир путин
Владимир Путин написал статью об отношениях России и Китая
10:00 20.03.2023 (обновлено: 10:27 20.03.2023)
По мнению Путина, Китай и Россия плечом к плечу работают в целях создания равноправной и открытой системы безопасности в мире и в регионе.
СУХУМ, 20 мар – Sputnik.
Президент Владимир Путин написал статью для китайской газеты "Жэньминь Жибао" "Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее". Полный текст опубликован
на сайте Кремля.
В первую очередь, президент подчеркивает, что отношения между странами всегда строились на основе взаимного доверия, и выражает надежду на то, что приезд председателя КНР Си Цзиньпина, запланированный на 20 марта, придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству.
"Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие – всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху", – написал президент.
Путин отмечает крепкое партнерство стран в экономической сфере – в 2022 году товарооборот удвоился и достиг рекордных 185 миллиардов долларов, а планка в 200 миллиардов, поставленная на 2024 год, будет превышена уже в этом году. При этом растет доля платежей в национальных валютах.
"В отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты", - написал Владимир Путин, подчеркивая единство стран в вопросах международной политики.
Страны вместе продвигают многосторонние структуры ШОС и БРИКС, которые становятся все авторитетнее с каждым годом, работают над сближением Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь". Отмечается и американский курс на двойное сдерживание России и Китая.
Президент подчеркивает, что российско-китайские отношения выступают краеугольным камнем региональной и глобальной стабильности, и как бы Запад ни пытался провоцировать кризисы и распространять свое влияние во всех регионах мира, сделать это не удастся.