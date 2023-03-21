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Аслан Бжания поздравил боксера Батала Чежия с победой
Аслан Бжания поздравил боксера Батала Чежия с победой
Батал Чежия 13 марта завоевал вакантный титул чемпиона России во втором среднем весе, победив Мурада Далхаева техническим нокаутом. 21.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-21T19:18+0300
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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Батала Чежия с завоеванием титула чемпиона России по боксу, сообщает пресс-служба главы государства.По словам тренера по боксу Алика Карди-оглы, в спортзалы уже приходит большое количество детей, которые тоже хотят стать чемпионами, как Чежия. Он добавил, что сам спортсмен начнет подготовку к участию в турнире за обладание "Кубком содружества наций", в котором принимают участие боксеры из дружественных России стран.Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 17 боев, из них 12 побед, 2 ничьи и 3 поражения.Титул чемпиона России во втором среднем весе он завоевал, победив дагестанского спортсмена Мурада Далхаева. Победу Чежия посвятил ветеранам Отечественной войны народа Абхазии и воинам, сложившим головы за свободу республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/chempionskiy-nokaut-batal-chezhiya-podelilsya-vpechatleniyami-o-titulnom-boe-1044693222.html
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Аслан Бжания поздравил боксера Батала Чежия с победой
Батал Чежия 13 марта завоевал вакантный титул чемпиона России во втором среднем весе, победив Мурада Далхаева техническим нокаутом.
СУХУМ, 21 мар - Sputnik
. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Батала Чежия с завоеванием титула чемпиона России по боксу, сообщает
пресс-служба главы государства.
Президент выразил мнение о том, что победа Чежия поможет популяризировать бокс среди сотен детей и назвал спортсмена "гордостью Абхазии, чьи победы поднимают дух нашего народа".
По словам тренера по боксу Алика Карди-оглы, в спортзалы уже приходит большое количество детей, которые тоже хотят стать чемпионами, как Чежия. Он добавил, что сам спортсмен начнет подготовку к участию в турнире за обладание "Кубком содружества наций", в котором принимают участие боксеры из дружественных России стран.
Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 17 боев, из них 12 побед, 2 ничьи и 3 поражения.
Титул чемпиона России во втором среднем весе он завоевал, победив дагестанского спортсмена Мурада Далхаева. Победу Чежия посвятил ветеранам Отечественной войны народа Абхазии и воинам, сложившим головы за свободу республики.