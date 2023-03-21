https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/bzhaniya-vrag-ne-proydet-kto-by-ego-ni-podtalkival-1044767571.html
Бжания: враг не пройдет, кто бы его ни подталкивал
Бжания: враг не пройдет, кто бы его ни подталкивал
По словам Бжания, грузинская оппозиция предпринимает попытки свергнуть действующую власть и открыть второй фронт против России. 21.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-21T14:38+0300
2023-03-21T14:38+0300
2023-03-21T14:38+0300
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СУХУМ, 21 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Аслан Бжания на съезде политической партии "Амцахара" во вторник, 21 марта, оценил внешнеполитическую ситуацию и риски для Абхазии. "Враг не пройдет, кто бы его там не подталкивал. Мы проводим масштабную работу по повышению мобилизационной готовности, боевой готовности вооруженных сил Абхазии. Нам война не нужна, но мы готовы ко всему, вместе с Россией", - заявил президент.Бжания пояснил, что против России, выступающей в качестве союзника Абхазии, выступает более 50 государств, в том числе Соединенные Штаты Америки. И эти же силы хотят свергнуть грузинское правительство и открыть второй фронт."В этих целях готовятся крупномасштабные политические акции в Грузии в апреле-мае текущего года. Сегодня обстановка намного сложнее, чем в 2008 году. В этих условиях нам необходимо постоянно укреплять всемерное, разностороннее взаимодействие с Российской Федерацией и ее регионами", - сказал глава государства. В этой ситуации, подчеркнул президент, как никогда важны вопросы внутриполитического единства перед лицом общей опасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/yuzhnaya-osetiya-i-abkhaziya-nadezhno-prikryty-kak-volneniya-v-gruzii-otrazyatsya-na-zakavkaze-1044755690.html
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абхазия, аслан бжания, новости
абхазия, аслан бжания, новости
Бжания: враг не пройдет, кто бы его ни подталкивал
По словам Бжания, грузинская оппозиция предпринимает попытки свергнуть действующую власть и открыть второй фронт против России.
СУХУМ, 21 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Аслан Бжания на съезде политической партии "Амцахара" во вторник, 21 марта, оценил внешнеполитическую ситуацию и риски для Абхазии.
По его словам, международная военно-политическая обстановка крайне сложная. Россия вынуждена проводить специальную военную операцию, в то время как против нее хотят открыть "второй фронт", развязав конфликт в Абхазии.
"Враг не пройдет, кто бы его там не подталкивал. Мы проводим масштабную работу по повышению мобилизационной готовности, боевой готовности вооруженных сил Абхазии. Нам война не нужна, но мы готовы ко всему, вместе с Россией", - заявил президент.
Бжания пояснил, что против России, выступающей в качестве союзника Абхазии, выступает более 50 государств, в том числе Соединенные Штаты Америки. И эти же силы хотят свергнуть грузинское правительство и открыть второй фронт.
"В этих целях готовятся крупномасштабные политические акции в Грузии в апреле-мае текущего года. Сегодня обстановка намного сложнее, чем в 2008 году. В этих условиях нам необходимо постоянно укреплять всемерное, разностороннее взаимодействие с Российской Федерацией и ее регионами", - сказал глава государства.
В этой ситуации, подчеркнул президент, как никогда важны вопросы внутриполитического единства перед лицом общей опасности.