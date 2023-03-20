https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/yuzhnaya-osetiya-i-abkhaziya-nadezhno-prikryty-kak-volneniya-v-gruzii-otrazyatsya-na-zakavkaze-1044755690.html

Южная Осетия и Абхазия надежно прикрыты: как волнения в Грузии отразятся на Закавказье

Южная Осетия и Абхазия надежно прикрыты: как волнения в Грузии отразятся на Закавказье

В начале марта в Грузии начались массовые протесты в ответ на попытку властей принять закон об иноагентах. 20.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-20T19:51+0300

2023-03-20T19:51+0300

2023-03-20T19:51+0300

в абхазии

абхазия

россия

южная осетия

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/14/1044755531_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_29b92a996dfbb9454821d06b226bbdf0.jpg

Несколько дней Тбилиси сотрясали уличные беспорядки, участники которых, в том числе, выкрикивали лозунги о "возвращении" Цхинвала и Сухума, вновь звучали призывы открыть второй фронт против России.Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в интервью Sputnik Южная Осетия рассказал, почему эти протесты изначально не имели политической перспективы, что ждет Грузию в случае противостояния с Россией и как меняется политика России в Закавказье.– Грузия перманентно бегает по этому кругу протестов по самым разным поводам, в данном случае это закон об иноагентах. Оппозиция пошла на радикальные меры, имели место акты насилия. Обычная ситуация, но, в общем-то, потенциал выступающих стал стихать, и постепенно исчезает. Поэтому, как показывают замеры социологов, у той оппозиции, которая вышла на улицу, есть всего 10-12 процентов влияния. В случае даже если правительство согласится провести досрочные выборы, у оппозиции нет шансов мирным демократическим путем прийти к власти. Значит, речь идет о том плане, чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии и держать ее в подвешенном состоянии. Это вопрос первый.Второй момент. Любопытно, что правительству грамотно удалось разыграть следующую комбинацию. Дело в том, что объективно усиливается роль России в Грузии, растет товарооборот, Россия в последние годы инвестировала в экономику Грузии около 12 с лишним миллиардов долларов. Идет модернизация КПП "Верхний Ларс", грузины не скрывают, что готовы подключиться к широким коммуникационным коридорам "Север-Юг". И в этой ситуации грузинское правительство – не пророссийски настроенное, а настроенное националистически – все же прекрасно понимает, что они находятся в бушующем закавказском океане и, поддержав антироссийские санкции, открыв второй фронт и начав войну против Южной Осетии и Абхазии, они уничтожат Грузию, как государство.Украина исчезает, как государство, а Грузия тем более будет разорвана между тремя государствами – Россией, Азербайджаном и Арменией. У всех у них есть свои так называемые исторические претензии к этой территории. Кстати, если исторически брать, у Осетии тоже могут появиться такие претензии, и у абхазов. Так что, грузины приняли правильное решение.И еще один момент. Когда оппозиция стала объяснять усиление влияния России действиями неправительственных организаций, которые якобы финансирует Россия, то "Грузинская мечта" предложила принять все же закон об иноагентах, чтобы все это вывести наружу. И кто дернулся? Дернулись на Западе, и стали активно поддерживать оппозицию.Посмотрите, какая формула складывается. Грузинское правительство – прозападное и действует с западной парадигмы: они говорят об интеграции в НАТО, ЕС. У Запада публичных претензий к "Грузинской мечте" в этом отношении быть не может, кроме как из-за позиции по Украине, но Запад начинает поддерживать другую сторону оппозиции. То есть, в этой парадигме "Грузинская мечта" играет на западной площадке, и Запад оказывается в абсолютно уязвимом положении. Здесь надо признать грамотные действия "Грузинской мечты" – они научились работать на внутреннем поле и достаточно грамотно ведут себя и на геополитическом плацдарме Закавказья.Что касается заявлений в поддержку Украины, а куда им деваться?Грузины получили хорошие уроки после августа 2008 года, уроки в конфронтации с Россией, они очень хорошо стали чувствовать позицию России. Они поняли, что на постсоветском пространстве идет большая игра и отлично понимают, что все равно Украина будет побеждена.В этом конфликте Россия сейчас в силу санкций запада разворачивается на юг в сторону Ирана, Турции, Персидского залива, появляется коридор "Север-Юг", который проходит через территорию Грузии, и Россия сейчас будет модернизировать свою политику в этом регионе и делать это достаточно решительно.Кстати, после украинской спецоперации Россия может не очень-то считаться с теми соглашениями, с которыми бывшие западные партнеры тоже не считаются. То есть, пошло откровенное силовое противостояние, из которого Россия, конечно, может отыграть свои позиции на Кавказе.Южная Осетия в такой сложной ситуации. Протестные движения – это уходящая натура, главный ход событий в этом регионе определяет уже геополитика, а не борьба демократий, не попытки "цветных революций" и прочее.Если бы к власти в Грузии пришли прозападные силы путем переворота, это могло бы включить позицию России для более решительных действий в закавказском направлении, потому что терять ей в данном случае абсолютно нечего, потому что, появляется опасность "второго фронта" и нужно этот очаг сопротивления и напряженности подавлять. Грузины это понимают и действуют соответственно. И эти протестные движения не имеют абсолютно никакой политической перспективы.– Понимали ли это консервативно настроенные граждане Грузии, которые практически сразу после первых протестующих вышли на улицы Тбилиси и выступали уже против тех, кто выходил до них?– Я читаю мнения наших аналитиков, которые говорят, что в Грузии существуют антироссийские настроения. А как же?! Конечно, существуют. Тридцать лет они находились под влиянием идей типа Сороса. Но здесь вопрос в том, что у грузин, как у малой нации, появился инстинкт самосохранения. Америка далеко, Европа разваливается. Европа, которая использует Грузию в качестве плацдарма для противостояния с Россией, ничего грузинам ровным счетом не дает, а пытается, как на Украине, действовать чужими руками. Грузины понимают, что если украинцы исчезают, то от грузин там ничего не останется. Это пространство будет поделено и все вернется к началу XIX века, когда Картли и Кахетия были присоединены к Российской империи.Все условности уходят, пошла решительная политика. Грузины это почувствовали. Еще раз повторяю, в отличие от других закавказских лидеров, они действуют достаточно грамотно.– Смотря на кадры происходившего в Грузии, вспоминается 2014 год на Украине. Насколько вероятен был сценарий повторения тех событий?– Да, конечно, они хотели дестабилизировать ситуацию. Оппозиция понимала, что не придет к власти. Тогда остается единственный вариант – дестабилизация, то есть Грузия должна постоянно находиться в подвешенном, пульсирующем состоянии, и тогда это затрудняет возможности других игроков проводить свою политику, особенно со стороны России, если иметь в виду выстраивание коммуникаций с выходом на Иран и Турцию.Трудно себе представить характер войны, если бы они пошли на "второй фронт", и атаковали Абхазию и Южную Осетию Ну, хорошо. Наши танки уже были там в 20 километрах от Тбилиси. Ну, возьмем Тбилиси, у нас есть готовый грузин Игорь Георгадзе, сидит в Москве, повезем туда своего президента и пусть правит. Вопрос в другом: они понимают, что сейчас Россия не выстраивает Советский Союз, она хочет, чтобы в ее южном подбрюшье, Закавказье, были свободные, независимые государства, с которыми можно развивать двусторонние добрососедские отношения, и чтобы они не являлись плацдармом для угроз в ее адрес.Чеченская война нас тоже многому научила, как и август 2008-го, а сейчас регион может приобрести совершенно другую конфигурацию. Сейчас идут слухи о том, что вполне возможно, что в будущем может быть создана более широкая закавказская конфедерация с участием Южной Осетии и Абхазии. Речь идет не о вхождении республик в состав Грузии, а о создании аналога Европейского Союза с сохранением национальных суверенитетов. И грузины в этом отношении могут выиграть, как и народы Абхазии и Южной Осетии, имея на юге Турцию, Иран, который быстро развивается, и на севере – Россию. Уникальная ситуация складывается.– Есть ли какие-то опасения для Южной Осетии и Абхазии в связи с произошедшим в Грузии?– Никаких опасений нет. Южная Осетия и Абхазия надежно прикрыты, идут процессы становления государственности. В будущем, конечно, надо создавать условия для капиталовложений, инвестиций, народы должны процветать. Главное вот в чем: осетины и абхазы сохранили свою этничность, у них появился исторический шанс развиваться дальше, они находятся под надежным прикрытием. События только развиваются, история осетин и абхазов еще только пишется.– Турецкие СМИ пишут, что США ставят своей целью превратить Черное море в "озеро" стран НАТО. Именно поэтому они сделали Украину и Грузию партнерами альянса. Есть ли у Грузии в нынешней ситуации шанс стать полноправным членом НАТО?– Хотели сделать. Но теперь ожидайте присоединения Грузии к блоку ОДКБ, ожидайте присоединения Турции к ШОС, к Европейскому экономическому союзу, ожидайте альянса Россия – Турция – Иран. Потому что мусульмане Ближнего Востока, ваши соседи, имеют опыт общения с капиталистическим Западом больше, чем Россия, я имею в виду Советский Союз. Они очень хорошо чувствуют, как хозяин слабеет. Акела промахнулся. И они сейчас ищут новых покровителей. Но разорвать пуповину с Западом сейчас не могут. У них экспортно-ориентированная экономика, идут капиталовложения, у них тесные торгово-экономические, политические, военно-технические связи с Западом. Но Эрдоган стал дистанцироваться, Иран уже никогда не будет прозападным. Он вспомнил о своем величии и Персидской империи, турки вспомнили об Османской империи, русские открыто говорят об империи, абхазы говорят об абхазском царстве, и у осетин есть своя великая история. Все меняется.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/abkhaziya-primet-uchastie-v-ocherednom-raunde-zhenevskikh-diskussiy-v-aprele-1044692545.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/ekspert-ssha-schitayut-chto-v-usloviyakh-konflikta-na-ukraine-zakavkaze-mogut-poluchit-darom--1044744752.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/protesty-v-gruzii-i-mir-v-abkhazii-maksim-gvindzhiya-dal-intervyu-solovev-live-1044577422.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/ardzinba-ukazal-na-rol-gosdepa-ssha-v-protestakh-v-gruzii-1044519622.html

абхазия

россия

южная осетия

грузия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, южная осетия, грузия