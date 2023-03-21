https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-i-mir-na-ukraine-itogi-rossiysko-kitayskikh-peregovorov-1044775851.html
Экономическое сотрудничество и мир на Украине: итоги российско-китайских переговоров
Экономическое сотрудничество и мир на Украине: итоги российско-китайских переговоров
Официальные переговоры России и Китая в узком и расширенном форматах прошли в Кремле во вторник, 21 марта. 21.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-21T19:52+0300
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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин выступили перед журналистами с заявлением по итогам переговоров, на которых лидеры обсудили ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество. Об этом сообщает РИА Новости.О конфликте на УкраинеВ вопросе урегулирования ситуации на Украине Китай придерживается принципов Устава ООН, его позиция объективна и беспристрастна, заявил Си Цзиньпин. "Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде. Мы всегда за мир и диалог, твердо стоим на верной стороне истории", - сказал Си Цзиньпин.В свою очередь, президент России Владимир Путин добавил, что китайский подход может быть взят за основу мирного урегулирования кризиса."Безусловно, мы не обошли вниманием и ситуацию и вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования когда к нему будут готовы на западе и в Киеве. Однако, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", - сказал он.Заявление МИД Китая по ситуации на Украине было опубликовано в феврале. Оно состоит из 12 пунктов, включающих, в том числе, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом и недопущение дальнейшей эскалации.О международных отношенияхРоссия и Китай сообща выступили против вмешательства других стран во внутренние дела государств и против навязывания ценностей, в том числе, это касается деятельности стран НАТО. Путин и Си Цзиньпин заявили, что Россия и Китай намерены оказывать поддержку по защите интересов друг друга, прежде всего в том, что касается суверенитета, территориальной целостности и безопасности. Так, Россия подтвердила приверженность принципу "одного Китая", и признала, что Тайвань - это неотъемлемая часть КНР.Также лидеры заявили, что выступают против всех односторонних санкций, установленных в обход Совета Безопасности ООН.Об экономическом партнерствеПутин и Си Цзиньпин обозначили план дальнейшего сотрудничества по всем направлениям, заявил председатель КНР."Мы подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. И совместное заявление о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества на период до 2030 года. Обозначили план дальнейшего развития двухсторонних отношений и сотрудничества по всем направлениям на ближайшую перспективу", - заявил он.По его словам, за десять лет товарооборот между странами вырос на 116%. Страны будут и дальше обеспечивать бесперебойность трансграничной логистики и перевозок, Россия будет наращивать экспорт газа, мяса и зерна в Китай.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/peregovory-putina-i-si-tszinpina-proshli-v-kremle-1044773256.html
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Экономическое сотрудничество и мир на Украине: итоги российско-китайских переговоров
19:52 21.03.2023 (обновлено: 19:55 21.03.2023)
Официальные переговоры России и Китая в узком и расширенном форматах прошли в Кремле во вторник, 21 марта.
СУХУМ, 21 мар - Sputnik.
Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин выступили перед журналистами с заявлением по итогам переговоров, на которых лидеры обсудили ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество. Об этом сообщает РИА Новости
.
О конфликте на Украине
В вопросе урегулирования ситуации на Украине Китай придерживается принципов Устава ООН, его позиция объективна и беспристрастна, заявил Си Цзиньпин.
"Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде. Мы всегда за мир и диалог, твердо стоим на верной стороне истории", - сказал Си Цзиньпин.
В свою очередь, президент России Владимир Путин добавил, что китайский подход может быть взят за основу мирного урегулирования кризиса.
"Безусловно, мы не обошли вниманием и ситуацию и вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования когда к нему будут готовы на западе и в Киеве. Однако, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", - сказал он.
Заявление МИД Китая по ситуации на Украине было опубликовано в феврале. Оно состоит из 12 пунктов, включающих, в том числе, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом и недопущение дальнейшей эскалации.
О международных отношениях
Россия и Китай сообща выступили против вмешательства других стран во внутренние дела государств и против навязывания ценностей, в том числе, это касается деятельности стран НАТО.
Путин и Си Цзиньпин заявили, что Россия и Китай намерены оказывать поддержку по защите интересов друг друга, прежде всего в том, что касается суверенитета, территориальной целостности и безопасности. Так, Россия подтвердила приверженность принципу "одного Китая", и признала, что Тайвань - это неотъемлемая часть КНР.
Также лидеры заявили, что выступают против всех односторонних санкций, установленных в обход Совета Безопасности ООН.
Об экономическом партнерстве
Путин и Си Цзиньпин обозначили план дальнейшего сотрудничества по всем направлениям, заявил председатель КНР.
"Мы подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. И совместное заявление о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества на период до 2030 года. Обозначили план дальнейшего развития двухсторонних отношений и сотрудничества по всем направлениям на ближайшую перспективу", - заявил он.
По его словам, за десять лет товарооборот между странами вырос на 116%. Страны будут и дальше обеспечивать бесперебойность трансграничной логистики и перевозок, Россия будет наращивать экспорт газа, мяса и зерна в Китай.