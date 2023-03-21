https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/peregovory-putina-i-si-tszinpina-proshli-v-kremle-1044773256.html

Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в Кремле

Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в Кремле

Ранее российская и китайская стороны провели переговоры в узком составе, на котором был проведен "содержательный и откровенный обмен мнениями" о ситуации в... 21.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-21T18:08+0300

2023-03-21T18:08+0300

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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. В московском Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в расширенном составе, сообщает РИА Новости."Россия — стратегический поставщик в КНР нефти, природного газа, в том числе СПГ, угля, электроэнергии. По графику ведется сооружение объектов ядерной энергетики. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях — как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования", - заявил Путин.На встрече обсуждался проект "Сила Сибири 2", по которому будут осуществляться поставки российского газа, и использование национальных валют в международных расчетах и использование юаней в расчетах со странами Африки, Азии и Америки.Также Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на рост экспорта российских товаров на китайский рынок, в том числе, для повышения уровня продовольственной безопасности обоих государств. Помимо этого, на встрече обсуждалось сотрудничество государств в сфере высоких технологий и спорта.В переговорах с китайским лидером в расширенном составе принимали участие, в том числе, зампред Совбеза России, главы МИД, Минобороны, Центробанка, "Роснефти", "Роскосмоса", Минэкономразвития и других ведомств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/putin-i-si-prodolzhat-velikiy-pokhod-1044764470.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/si-tszinpin-priglasil-putina-v-kitay-1044760730.html

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