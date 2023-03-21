https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/inal-ardzinba-pozdravil-sergeya-lavrova-s-dnem-rozhdeniya-1044759698.html
Инал Ардзинба поздравил Сергея Лаврова с днем рождения
Инал Ардзинба поздравил Сергея Лаврова с днем рождения
Главе российского МИД Сергею Лаврову 21 марта исполняется 73 года. 21.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-21T10:34+0300
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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Министр иностранных дел Инал Ардзинба поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения. Об этом сообщает Медиацентр МИД.Ардзинба отмечает, что деятельность Лаврова, его высокие моральные и профессиональные качества снискали уважение как внутри России, так и за ее пределами."Убежден, что внешнеполитические ведомства наших стран и впредь продолжат координацию усилий по вопросам абхазо-российской повестки на благо наших народов", – говорится в поздравлении.Глава МИД Абхазии пожелал имениннику неисчерпаемых сил, реализации намеченных планов и благополучия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/lavrov-rossii-udalos-sorvat-plany-zapada-po-izolyatsii-strany-1044345839.html
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абхазия, мид абхазии, мид рф, сергей лавров, инал лазба
Инал Ардзинба поздравил Сергея Лаврова с днем рождения
10:34 21.03.2023 (обновлено: 10:51 21.03.2023)
Главе российского МИД Сергею Лаврову 21 марта исполняется 73 года.
СУХУМ, 21 мар - Sputnik.
Министр иностранных дел Инал Ардзинба поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения. Об этом сообщает
Медиацентр МИД.
Ардзинба отмечает, что деятельность Лаврова, его высокие моральные и профессиональные качества снискали уважение как внутри России, так и за ее пределами.
"Убежден, что внешнеполитические ведомства наших стран и впредь продолжат координацию усилий по вопросам абхазо-российской повестки на благо наших народов", – говорится в поздравлении.
Глава МИД Абхазии пожелал имениннику неисчерпаемых сил, реализации намеченных планов и благополучия.