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Инал Ардзинба поздравил Сергея Лаврова с днем рождения

Инал Ардзинба поздравил Сергея Лаврова с днем рождения

Главе российского МИД Сергею Лаврову 21 марта исполняется 73 года. 21.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Министр иностранных дел Инал Ардзинба поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения. Об этом сообщает Медиацентр МИД.Ардзинба отмечает, что деятельность Лаврова, его высокие моральные и профессиональные качества снискали уважение как внутри России, так и за ее пределами."Убежден, что внешнеполитические ведомства наших стран и впредь продолжат координацию усилий по вопросам абхазо-российской повестки на благо наших народов", – говорится в поздравлении.Глава МИД Абхазии пожелал имениннику неисчерпаемых сил, реализации намеченных планов и благополучия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/lavrov-rossii-udalos-sorvat-plany-zapada-po-izolyatsii-strany-1044345839.html

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