https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/si-tszinpin-priglasil-putina-v-kitay-1044760730.html
Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай
Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай
Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. 21.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-21T11:35+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Председатель Китайской Народной Республики на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что пригласил президента Владимира Путина посетить Китай с визитом. Об этом сообщает РИА Новости.Также глава КНР пригласил в Китай Михаила Мишустина.В свою очередь, российский премьер-министр заявил, что Москва заинтересована в дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем и подчеркнул, что двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю.Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта и провел встречу с Владимиром Путиным тет-а-тет.Основной день его визита лидера назначен на сегодня, 21 марта. Тогда же состоятся и официальная церемония встречи, переговоры в различных форматах, заявления для СМИ, государственный обед.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/si-tszinpin-otsenil-rol-putina-v-protsvetanii-rossii-1044753098.html
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Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай
11:35 21.03.2023 (обновлено: 12:35 21.03.2023)
Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik.
Председатель Китайской Народной Республики на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что пригласил президента Владимира Путина посетить Китай с визитом. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Я вчера пригласил официально президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом", – сказал он и напомнил, что в этом году в Китае состоится третий международный форум "Один пояс – один путь", в предыдущих двух форумах Путин участвовал.
Также глава КНР пригласил в Китай Михаила Мишустина.
В свою очередь, российский премьер-министр заявил, что Москва заинтересована в дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем и подчеркнул, что двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю.
Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта и провел встречу с Владимиром Путиным тет-а-тет.
Основной день его визита лидера назначен на сегодня, 21 марта. Тогда же состоятся и официальная церемония встречи, переговоры в различных форматах, заявления для СМИ, государственный обед.