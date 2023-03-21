https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/si-tszinpin-priglasil-putina-v-kitay-1044760730.html

Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай

Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. 21.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Председатель Китайской Народной Республики на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что пригласил президента Владимира Путина посетить Китай с визитом. Об этом сообщает РИА Новости.Также глава КНР пригласил в Китай Михаила Мишустина.В свою очередь, российский премьер-министр заявил, что Москва заинтересована в дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем и подчеркнул, что двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю.Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта и провел встречу с Владимиром Путиным тет-а-тет.Основной день его визита лидера назначен на сегодня, 21 марта. Тогда же состоятся и официальная церемония встречи, переговоры в различных форматах, заявления для СМИ, государственный обед.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/si-tszinpin-otsenil-rol-putina-v-protsvetanii-rossii-1044753098.html

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