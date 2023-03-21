https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/prezident-abkhazii-prinyal-glavu-kontrolnoy-palaty--1044776302.html

Президент Абхазии принял главу Контрольной палаты

Президент Абхазии принял главу Контрольной палаты

Роберт Аршба стал председателем Контрольной Палаты Абхазии 29 апреля 2013 года. 21.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-21T20:04+0300

2023-03-21T20:04+0300

2023-03-21T20:04+0300

в абхазии

абхазия

аслан бжания

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/15/1044774486_0:291:2800:1866_1920x0_80_0_0_aec10314fe6fa6dcf42ab88ffab8be3c.jpg

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с председателем Контрольной Палаты Робертом Аршба в связи с истечением срока его полномочий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Согласно законодательству Абхазии, председатель Контрольной палаты назначается и освобождается от должности Парламентом по представлению президента. Срок полномочий главы Контрольной палаты – пять лет, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд.Ранее депутаты Парламента рассмотрели двух кандидатов на эту должность - Батала Айба и Астамура Аргун. Ни один из них не был выбран по итогам голосования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/deputaty-parlamenta-abkhazii-ne-izbrali-novogo-predsedatelya-kontrolnoy-palaty-1044280674.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, аслан бжания, новости