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https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/prezident-abkhazii-prinyal-glavu-kontrolnoy-palaty--1044776302.html
Президент Абхазии принял главу Контрольной палаты
Президент Абхазии принял главу Контрольной палаты
Роберт Аршба стал председателем Контрольной Палаты Абхазии 29 апреля 2013 года. 21.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-21T20:04+0300
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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с председателем Контрольной Палаты Робертом Аршба в связи с истечением срока его полномочий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Согласно законодательству Абхазии, председатель Контрольной палаты назначается и освобождается от должности Парламентом по представлению президента. Срок полномочий главы Контрольной палаты – пять лет, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд.Ранее депутаты Парламента рассмотрели двух кандидатов на эту должность - Батала Айба и Астамура Аргун. Ни один из них не был выбран по итогам голосования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/deputaty-parlamenta-abkhazii-ne-izbrali-novogo-predsedatelya-kontrolnoy-palaty-1044280674.html
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абхазия, аслан бжания, новости

Президент Абхазии принял главу Контрольной палаты

20:04 21.03.2023
© Foto / официальный сайт Президента РАПрезидент Абхазии Аслан Бжания принял Роберта Аршба
Президент Абхазии Аслан Бжания принял Роберта Аршба - Sputnik Абхазия, 1920, 21.03.2023
© Foto / официальный сайт Президента РА
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Роберт Аршба стал председателем Контрольной Палаты Абхазии 29 апреля 2013 года.
СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с председателем Контрольной Палаты Робертом Аршба в связи с истечением срока его полномочий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Аслан Бжания поблагодарил Аршба за добросовестную и ответственную работу и добавил, что его знания и опыт в дальнейшем будут востребованы государством.
Согласно законодательству Абхазии, председатель Контрольной палаты назначается и освобождается от должности Парламентом по представлению президента. Срок полномочий главы Контрольной палаты – пять лет, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух сроков подряд.
Ранее депутаты Парламента рассмотрели двух кандидатов на эту должность - Батала Айба и Астамура Аргун. Ни один из них не был выбран по итогам голосования.
Подпись документов - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2023
В Абхазии
Депутаты Парламента Абхазии не избрали нового председателя Контрольной палаты
23 февраля, 13:25
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