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Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 марта
Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 марта
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 21.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-21T17:50+0300
2023-03-21T17:50+0300
2023-03-21T17:50+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. В среду, 22 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 марта
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik. В среду, 22 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.