https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-22-marta-1044768341.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 марта

Прогноз погоды в Абхазии на среду 22 марта

Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 21.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-21T17:50+0300

2023-03-21T17:50+0300

2023-03-21T17:50+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1f/1043878675_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b140e0bade09dc17ee27e56d3618e2fd.jpg

СУХУМ, 21 мар – Sputnik. В среду, 22 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии