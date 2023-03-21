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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tri-ukrainskie-radiolokatsionnye-stantsii-1044767938.html
Российские войска уничтожили три украинские радиолокационные станции
Российские войска уничтожили три украинские радиолокационные станции
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на... 21.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-21T15:20+0300
2023-03-21T15:20+0300
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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Российские войска уничтожили три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны России. Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки были уничтожены до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубица Д-20, на Красно-Лиманском направлении - до 95 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30.На Донецком направлении потери противника за сутки составили до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 30 бойцов, два пикапа, гаубицу Д-30, на Херсонском направлении - более 40 солдат, три автомобиля, две самоходные гаубицы "Акация", артиллерийскую систему М777 производства США.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/svo-perspektivy-kontrnastupleniya-vsu-1044756619.html
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новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф

Российские войска уничтожили три украинские радиолокационные станции

15:20 21.03.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота САУ 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Работа САУ 2СЗ Акация на Запорожском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 21.03.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах.
СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Российские войска уничтожили три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны России.
Российские истребители сбили в воздушном бою украинский самолет Су-25, средства ПВО за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник, перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки были уничтожены до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубица Д-20, на Красно-Лиманском направлении - до 95 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30.
На Донецком направлении потери противника за сутки составили до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 30 бойцов, два пикапа, гаубицу Д-30, на Херсонском направлении - более 40 солдат, три автомобиля, две самоходные гаубицы "Акация", артиллерийскую систему М777 производства США.
Танкисты ВС РФ в зоне проведения спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 20.03.2023
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: перспективы контрнаступления ВСУ
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