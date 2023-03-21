https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tri-ukrainskie-radiolokatsionnye-stantsii-1044767938.html

Российские войска уничтожили три украинские радиолокационные станции

Российские войска уничтожили три украинские радиолокационные станции

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на... 21.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-21T15:20+0300

2023-03-21T15:20+0300

2023-03-21T15:20+0300

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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Российские войска уничтожили три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны России. Ведомство сообщает, что на Купянском направлении за сутки были уничтожены до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубица Д-20, на Красно-Лиманском направлении - до 95 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30.На Донецком направлении потери противника за сутки составили до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 30 бойцов, два пикапа, гаубицу Д-30, на Херсонском направлении - более 40 солдат, три автомобиля, две самоходные гаубицы "Акация", артиллерийскую систему М777 производства США.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/svo-perspektivy-kontrnastupleniya-vsu-1044756619.html

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