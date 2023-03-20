https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/svo-perspektivy-kontrnastupleniya-vsu-1044756619.html

СВО: перспективы контрнаступления ВСУ

СВО: перспективы контрнаступления ВСУ

Вашингтон пытается спасти американскую "гегемонию", и для этого – ускорить контрнаступление ВСУ, для успеха которого Киев не располагает необходимыми... 20.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-20T20:57+0300

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Насильно мобилизованная и наскоро "подготовленная" инструкторами НАТО украинская армия необратимо превращается в "массу" испуганных людей, которых американские хозяева заставляют самоубиться, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Защищая "бахмутскую фортецию" как идеологический символ антироссийского "украинства", Генштаб ВСУ за полугодие обрек на бессмысленную гибель в районе города Артемовска более 60 тысяч своих военнослужащих. Между тем, кольцо российского окружения сжимается, пути снабжения украинских подразделений в "фортеции" блокированы, и даже "тайные тропы" ВСУ находятся под огнем российской артиллерии. Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" контролируют 70 процентов территории Артемовска. Огневой вал катится дальше на запад – начинается сражение за Славянск, Краматорск, Северск.Одновременно российские войска берут в клещи Авдеевку, превращая в "котел" укрепрайон ВСУ севернее Донецка. Украинский генштаб вынужден "садиться на шпагат" – срочно перебрасывать резервы под Артемовск и Авдеевку. После освобождения поселка Степовое (Петровское) российские войска блокировали железнодорожный путь в Авдеевку, и прогноз развития событий для ВСУ – крайне негативный.Российские войска также эффективно владеют инициативой на линии Сватово – Кременная, атакуют украинские оборонительные рубежи, и продвигаются вдоль границы Харьковской области и ЛНР, к северо-западу от Сватово возле Купянска и к западу от Кременной.Украинским формированиям не хватает тяжелой бронетехники и артиллерийских снарядов, без которых не выстрелят и обещанные альянсом полторы сотни "Леопардов". Объективно ВСУ не способны на контрнаступление, однако США и НАТО требуют от Киева новой крови, объявляют о наступлении "решающего момента". Цель такой стратегии – угрозой серьезных потерь заставить Россию пойти на переговоры с Украиной по американским "правилам", поскольку США не хотят на много лет "завязнуть" в Европе. Стратегия заведомо провальная, ведь российские войска доминируют на украинском ТВД, и Москва на полпути не остановится.Последний шанс, или в последний путьСкрывая огромные потери ВСУ (до 250 тысяч убитыми), Киев поднимает новую волну массовой мобилизации. Вашингтон поставляет старые бронетранспортеры и БМП. Специалисты НАТО спешно готовят для контрнаступления три армейских корпуса ВСУ общей численностью до 100 тысяч военнослужащих. Боеготовность и ударная мощь этих формирований неочевидны.После "курса молодого бойца" в странах НАТО украинское пополнение прибывает под Кременную. Командование ВСУ наращивает группировку войск в районах временно подконтрольных киевскому режиму городов Дружковка, Краматорск и Славянск в ДНР. В ночное время в этих населенных пунктах отмечено движение колонн гусеничной и колесной техники.Подразделения ВСУ регулярно и безуспешно пытаются проверить прочность российских позиций в Запорожской и Херсонской областях. Российские войска методично уничтожают украинские десанты на Днепре, в районе города Херсон. Между тем, в генштабе ВСУ мечтают ударить на южном участке линии боевого соприкосновения (со стороны города Запорожье) так, чтобы рассечь российскую группировку надвое, выйти к Мелитополю, и далее к Крыму.Вашингтон обеспокоен сокращением количества опытных солдат, дефицитом боеприпасов и средств ПВО украинской армии. Пентагон считает основой боевой устойчивости ВСУ нескончаемый поток оружия, хотя ранее во Вьетнаме, Ираке и Афганистане марионеточным режимам это не помогло. Американский военно-промышленный комплекс (а это 90 процентов ВПК всех стран НАТО) не способен быстро нарастить мощности для производства оружия и боеприпасов в соответствии с запросами Киева. Министерство обороны и Конгресс США быстро перешли к организации многолетних закупок боеприпасов и увеличению производственных мощностей, но "потребуются годы, чтобы значительно увеличить производство и пополнить запасы".Американское издание Breaking Defense сообщило: "Опыт Украины показал, что у нас явно не хватает техники для продолжительных боевых действий". Портал 19FortyFive отметил, что Россия раскрыла на Украине позорную правду о военной мощи США.Европейские "доноры" обещали закупить для ВСУ в течение года один миллион 155-мм снарядов (заметим, это всего 3000 снарядов в день, то есть продление "снарядного голода"). Издание Financial Times со ссылкой на чиновников и производителей пишет о хронической нехватке в ЕС пороха и других взрывчатых веществ для производства снарядов – быстро нарастить объемы производства боеприпасов невозможно. На Западе остается все меньше иллюзий.Президент Чехии Петр Павел считает, что Украина будет иметь только одну попытку для большого контрнаступления, и "это должно произойти в течение нескольких месяцев". Окно возможностей открыто в 2023 году, далее сохранить нынешний уровень западной помощи будет невозможно. Причем погоду сделает не абстрактная "усталость от войны", а производственно-технологическое превосходство ОПК России. Вероятное ужесточение стратегии и тактики российской СВО позволит ускорить достижение изначальных целей – демилитаризации и денацификации Украины. Это необходимо для формирования новой мировой системы безопасности – равной и неделимой, без надуманных американских "правил", самопровозглашенной "гегемонии" и марионеточных гаагских судов.На фоне украинского конфликта The American Conservative подтверждает "предсмертную агонию однополярной гегемонии Соединенных Штатов", и напоминает: "Войны, спровоцированные США после Второй мировой, стали прямой причиной гибели более 10 миллионов человек… США известны нарушением своих обещаний, договоров и отказом от соглашений. Список длинный: обещание США в 1990 году не продвигать НАТО на восток в бывшие страны Варшавского блока, расторжение договоров по ПРО, РСМД, по открытому небу, СНВ, СВПД, соглашения с Ливией и других. США неоднократно нарушали международное право, вторгаясь в страны, которые не подчинялись гегемони... США вмешивались в дела пятидесяти стран. Дни притворного игнорирования этого деструктивного поведения подходят к концу".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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россия, украина, сша, нато, мнение, авторы, колумнисты