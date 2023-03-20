https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/svo-perspektivy-kontrnastupleniya-vsu-1044756619.html
СВО: перспективы контрнаступления ВСУ
СВО: перспективы контрнаступления ВСУ
Вашингтон пытается спасти американскую "гегемонию", и для этого – ускорить контрнаступление ВСУ, для успеха которого Киев не располагает необходимыми... 20.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-20T20:57+0300
2023-03-20T20:57+0300
2023-03-20T21:25+0300
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Насильно мобилизованная и наскоро "подготовленная" инструкторами НАТО украинская армия необратимо превращается в "массу" испуганных людей, которых американские хозяева заставляют самоубиться, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Защищая "бахмутскую фортецию" как идеологический символ антироссийского "украинства", Генштаб ВСУ за полугодие обрек на бессмысленную гибель в районе города Артемовска более 60 тысяч своих военнослужащих. Между тем, кольцо российского окружения сжимается, пути снабжения украинских подразделений в "фортеции" блокированы, и даже "тайные тропы" ВСУ находятся под огнем российской артиллерии. Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" контролируют 70 процентов территории Артемовска. Огневой вал катится дальше на запад – начинается сражение за Славянск, Краматорск, Северск.Одновременно российские войска берут в клещи Авдеевку, превращая в "котел" укрепрайон ВСУ севернее Донецка. Украинский генштаб вынужден "садиться на шпагат" – срочно перебрасывать резервы под Артемовск и Авдеевку. После освобождения поселка Степовое (Петровское) российские войска блокировали железнодорожный путь в Авдеевку, и прогноз развития событий для ВСУ – крайне негативный.Российские войска также эффективно владеют инициативой на линии Сватово – Кременная, атакуют украинские оборонительные рубежи, и продвигаются вдоль границы Харьковской области и ЛНР, к северо-западу от Сватово возле Купянска и к западу от Кременной.Украинским формированиям не хватает тяжелой бронетехники и артиллерийских снарядов, без которых не выстрелят и обещанные альянсом полторы сотни "Леопардов". Объективно ВСУ не способны на контрнаступление, однако США и НАТО требуют от Киева новой крови, объявляют о наступлении "решающего момента". Цель такой стратегии – угрозой серьезных потерь заставить Россию пойти на переговоры с Украиной по американским "правилам", поскольку США не хотят на много лет "завязнуть" в Европе. Стратегия заведомо провальная, ведь российские войска доминируют на украинском ТВД, и Москва на полпути не остановится.Последний шанс, или в последний путьСкрывая огромные потери ВСУ (до 250 тысяч убитыми), Киев поднимает новую волну массовой мобилизации. Вашингтон поставляет старые бронетранспортеры и БМП. Специалисты НАТО спешно готовят для контрнаступления три армейских корпуса ВСУ общей численностью до 100 тысяч военнослужащих. Боеготовность и ударная мощь этих формирований неочевидны.После "курса молодого бойца" в странах НАТО украинское пополнение прибывает под Кременную. Командование ВСУ наращивает группировку войск в районах временно подконтрольных киевскому режиму городов Дружковка, Краматорск и Славянск в ДНР. В ночное время в этих населенных пунктах отмечено движение колонн гусеничной и колесной техники.Подразделения ВСУ регулярно и безуспешно пытаются проверить прочность российских позиций в Запорожской и Херсонской областях. Российские войска методично уничтожают украинские десанты на Днепре, в районе города Херсон. Между тем, в генштабе ВСУ мечтают ударить на южном участке линии боевого соприкосновения (со стороны города Запорожье) так, чтобы рассечь российскую группировку надвое, выйти к Мелитополю, и далее к Крыму.Вашингтон обеспокоен сокращением количества опытных солдат, дефицитом боеприпасов и средств ПВО украинской армии. Пентагон считает основой боевой устойчивости ВСУ нескончаемый поток оружия, хотя ранее во Вьетнаме, Ираке и Афганистане марионеточным режимам это не помогло. Американский военно-промышленный комплекс (а это 90 процентов ВПК всех стран НАТО) не способен быстро нарастить мощности для производства оружия и боеприпасов в соответствии с запросами Киева. Министерство обороны и Конгресс США быстро перешли к организации многолетних закупок боеприпасов и увеличению производственных мощностей, но "потребуются годы, чтобы значительно увеличить производство и пополнить запасы".Американское издание Breaking Defense сообщило: "Опыт Украины показал, что у нас явно не хватает техники для продолжительных боевых действий". Портал 19FortyFive отметил, что Россия раскрыла на Украине позорную правду о военной мощи США.Европейские "доноры" обещали закупить для ВСУ в течение года один миллион 155-мм снарядов (заметим, это всего 3000 снарядов в день, то есть продление "снарядного голода"). Издание Financial Times со ссылкой на чиновников и производителей пишет о хронической нехватке в ЕС пороха и других взрывчатых веществ для производства снарядов – быстро нарастить объемы производства боеприпасов невозможно. На Западе остается все меньше иллюзий.Президент Чехии Петр Павел считает, что Украина будет иметь только одну попытку для большого контрнаступления, и "это должно произойти в течение нескольких месяцев". Окно возможностей открыто в 2023 году, далее сохранить нынешний уровень западной помощи будет невозможно. Причем погоду сделает не абстрактная "усталость от войны", а производственно-технологическое превосходство ОПК России. Вероятное ужесточение стратегии и тактики российской СВО позволит ускорить достижение изначальных целей – демилитаризации и денацификации Украины. Это необходимо для формирования новой мировой системы безопасности – равной и неделимой, без надуманных американских "правил", самопровозглашенной "гегемонии" и марионеточных гаагских судов.На фоне украинского конфликта The American Conservative подтверждает "предсмертную агонию однополярной гегемонии Соединенных Штатов", и напоминает: "Войны, спровоцированные США после Второй мировой, стали прямой причиной гибели более 10 миллионов человек… США известны нарушением своих обещаний, договоров и отказом от соглашений. Список длинный: обещание США в 1990 году не продвигать НАТО на восток в бывшие страны Варшавского блока, расторжение договоров по ПРО, РСМД, по открытому небу, СНВ, СВПД, соглашения с Ливией и других. США неоднократно нарушали международное право, вторгаясь в страны, которые не подчинялись гегемони... США вмешивались в дела пятидесяти стран. Дни притворного игнорирования этого деструктивного поведения подходят к концу".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230320/rossiyskie-istrebiteli-sbili-ukrainskiy-mi-8-1044756097.html
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россия, украина, сша, нато, мнение, авторы, колумнисты
россия, украина, сша, нато, мнение, авторы, колумнисты
СВО: перспективы контрнаступления ВСУ
20:57 20.03.2023 (обновлено: 21:25 20.03.2023)
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Вашингтон пытается спасти американскую "гегемонию", и для этого – ускорить контрнаступление ВСУ, для успеха которого Киев не располагает необходимыми резервами, боезапасом, бронетехникой и ударной авиацией.
Насильно мобилизованная и наскоро "подготовленная" инструкторами НАТО украинская армия необратимо превращается в "массу" испуганных людей, которых американские хозяева заставляют самоубиться, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Главный киевский лицедей наверняка осознает, что его война проиграна, но США для достижения своекорыстных целей требуют безрассудного уничтожения десятков и сотен тысяч украинских граждан.
Защищая "бахмутскую фортецию" как идеологический символ антироссийского "украинства", Генштаб ВСУ за полугодие обрек на бессмысленную гибель в районе города Артемовска более 60 тысяч своих военнослужащих. Между тем, кольцо российского окружения сжимается, пути снабжения украинских подразделений в "фортеции" блокированы, и даже "тайные тропы" ВСУ находятся под огнем российской артиллерии. Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" контролируют 70 процентов территории Артемовска. Огневой вал катится дальше на запад – начинается сражение за Славянск, Краматорск, Северск.
Одновременно российские войска берут в клещи Авдеевку, превращая в "котел" укрепрайон ВСУ севернее Донецка. Украинский генштаб вынужден "садиться на шпагат" – срочно перебрасывать резервы под Артемовск и Авдеевку. После освобождения поселка Степовое (Петровское) российские войска блокировали железнодорожный путь в Авдеевку, и прогноз развития событий для ВСУ – крайне негативный.
Российские войска также эффективно владеют инициативой на линии Сватово – Кременная, атакуют украинские оборонительные рубежи, и продвигаются вдоль границы Харьковской области и ЛНР, к северо-западу от Сватово возле Купянска и к западу от Кременной.
Украинским формированиям не хватает тяжелой бронетехники и артиллерийских снарядов, без которых не выстрелят и обещанные альянсом полторы сотни "Леопардов". Объективно ВСУ не способны на контрнаступление, однако США и НАТО требуют от Киева новой крови, объявляют о наступлении "решающего момента". Цель такой стратегии – угрозой серьезных потерь заставить Россию пойти на переговоры с Украиной по американским "правилам", поскольку США не хотят на много лет "завязнуть" в Европе. Стратегия заведомо провальная, ведь российские войска доминируют на украинском ТВД, и Москва на полпути не остановится.
Последний шанс, или в последний путь
Скрывая огромные потери ВСУ (до 250 тысяч убитыми), Киев поднимает новую волну массовой мобилизации. Вашингтон поставляет старые бронетранспортеры и БМП. Специалисты НАТО спешно готовят для контрнаступления три армейских корпуса ВСУ общей численностью до 100 тысяч военнослужащих. Боеготовность и ударная мощь этих формирований неочевидны.
После "курса молодого бойца" в странах НАТО украинское пополнение прибывает под Кременную. Командование ВСУ наращивает группировку войск в районах временно подконтрольных киевскому режиму городов Дружковка, Краматорск и Славянск в ДНР. В ночное время в этих населенных пунктах отмечено движение колонн гусеничной и колесной техники.
Подразделения ВСУ регулярно и безуспешно пытаются проверить прочность российских позиций в Запорожской и Херсонской областях. Российские войска методично уничтожают украинские десанты на Днепре, в районе города Херсон. Между тем, в генштабе ВСУ мечтают ударить на южном участке линии боевого соприкосновения (со стороны города Запорожье) так, чтобы рассечь российскую группировку надвое, выйти к Мелитополю, и далее к Крыму.
Вашингтон обеспокоен сокращением количества опытных солдат, дефицитом боеприпасов и средств ПВО украинской армии. Пентагон считает основой боевой устойчивости ВСУ нескончаемый поток оружия, хотя ранее во Вьетнаме, Ираке и Афганистане марионеточным режимам это не помогло. Американский военно-промышленный комплекс (а это 90 процентов ВПК всех стран НАТО) не способен быстро нарастить мощности для производства оружия и боеприпасов в соответствии с запросами Киева. Министерство обороны и Конгресс США быстро перешли к организации многолетних закупок боеприпасов и увеличению производственных мощностей, но "потребуются годы, чтобы значительно увеличить производство и пополнить запасы".
Американское издание Breaking Defense сообщило: "Опыт Украины показал, что у нас явно не хватает техники для продолжительных боевых действий". Портал 19FortyFive отметил, что Россия раскрыла на Украине позорную правду о военной мощи США.
Европейские "доноры" обещали закупить для ВСУ в течение года один миллион 155-мм снарядов (заметим, это всего 3000 снарядов в день, то есть продление "снарядного голода"). Издание Financial Times со ссылкой на чиновников и производителей пишет о хронической нехватке в ЕС пороха и других взрывчатых веществ для производства снарядов – быстро нарастить объемы производства боеприпасов невозможно. На Западе остается все меньше иллюзий.
Президент Чехии Петр Павел считает, что Украина будет иметь только одну попытку для большого контрнаступления, и "это должно произойти в течение нескольких месяцев". Окно возможностей открыто в 2023 году, далее сохранить нынешний уровень западной помощи будет невозможно. Причем погоду сделает не абстрактная "усталость от войны", а производственно-технологическое превосходство ОПК России. Вероятное ужесточение стратегии и тактики российской СВО позволит ускорить достижение изначальных целей – демилитаризации и денацификации Украины. Это необходимо для формирования новой мировой системы безопасности – равной и неделимой, без надуманных американских "правил", самопровозглашенной "гегемонии" и марионеточных гаагских судов.
На фоне украинского конфликта The American Conservative подтверждает "предсмертную агонию однополярной гегемонии Соединенных Штатов", и напоминает: "Войны, спровоцированные США после Второй мировой, стали прямой причиной гибели более 10 миллионов человек… США известны нарушением своих обещаний, договоров и отказом от соглашений. Список длинный: обещание США в 1990 году не продвигать НАТО на восток в бывшие страны Варшавского блока, расторжение договоров по ПРО, РСМД, по открытому небу, СНВ, СВПД, соглашения с Ливией и других. США неоднократно нарушали международное право, вторгаясь в страны, которые не подчинялись гегемони... США вмешивались в дела пятидесяти стран. Дни притворного игнорирования этого деструктивного поведения подходят к концу".
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