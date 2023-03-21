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Сквер имени Сергея Багапш благоустроят в Гагре
Сквер имени Сергея Багапш благоустроят в Гагре
На благоустройство сквера имени второго президента Абхазии Сергея Багапш выделят 29 миллионов рублей из бюджета Гагрского района. 21.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-21T09:47+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Начались работы по благоустройству сквера имени второго президента Абхазии Сергея Багапш, рассказал корреспонденту Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба."Сквер расположен в микрорайоне по улице Абазгаа. К работам только приступили. Успели заменить две водонапорные трубы диаметрами 400 и 350 миллиметров протяженностью 350 метров. После этого приступим к полной планировке сквера", – уточнил он.По словам Цишба, в сквере имени Багапш появятся благоустроенные зоны отдыха, лавочки, освещение, зеленые зоны. Сметная стоимость всех работ составляет 29 миллионов рублей, их возьмут из собственных средств районного бюджета.Дата окончания работ пока не обозначена, но, добавил Цишба, власти постараются уложиться до конца года, если не помешают непредвиденные обстоятельства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/blagoustroit-gorod-i-privlech-turista-kak-planiruyut-razvivat-gagrskiy-rayon-1044689088.html
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Сквер имени Сергея Багапш благоустроят в Гагре
09:47 21.03.2023 (обновлено: 12:40 21.03.2023)
На благоустройство сквера имени второго президента Абхазии Сергея Багапш выделят 29 миллионов рублей из бюджета Гагрского района.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Начались работы по благоустройству сквера имени второго президента Абхазии Сергея Багапш, рассказал корреспонденту Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.
"Сквер расположен в микрорайоне по улице Абазгаа. К работам только приступили. Успели заменить две водонапорные трубы диаметрами 400 и 350 миллиметров протяженностью 350 метров. После этого приступим к полной планировке сквера", – уточнил он.
По словам Цишба, в сквере имени Багапш появятся благоустроенные зоны отдыха, лавочки, освещение, зеленые зоны. Сметная стоимость всех работ составляет 29 миллионов рублей, их возьмут из собственных средств районного бюджета.
Дата окончания работ пока не обозначена, но, добавил Цишба, власти постараются уложиться до конца года, если не помешают непредвиденные обстоятельства.