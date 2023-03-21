Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/skver-imeni-sergeya-bagapsh-blagoustroyat-v-gagre-1044756857.html
Сквер имени Сергея Багапш благоустроят в Гагре
Сквер имени Сергея Багапш благоустроят в Гагре
На благоустройство сквера имени второго президента Абхазии Сергея Багапш выделят 29 миллионов рублей из бюджета Гагрского района. 21.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-21T09:47+0300
2023-03-21T12:40+0300
в абхазии
абхазия
гагра
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035931919_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c89a871329eeadccc8dec42e737cce36.jpg
СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Начались работы по благоустройству сквера имени второго президента Абхазии Сергея Багапш, рассказал корреспонденту Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба."Сквер расположен в микрорайоне по улице Абазгаа. К работам только приступили. Успели заменить две водонапорные трубы диаметрами 400 и 350 миллиметров протяженностью 350 метров. После этого приступим к полной планировке сквера", – уточнил он.По словам Цишба, в сквере имени Багапш появятся благоустроенные зоны отдыха, лавочки, освещение, зеленые зоны. Сметная стоимость всех работ составляет 29 миллионов рублей, их возьмут из собственных средств районного бюджета.Дата окончания работ пока не обозначена, но, добавил Цишба, власти постараются уложиться до конца года, если не помешают непредвиденные обстоятельства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/blagoustroit-gorod-i-privlech-turista-kak-planiruyut-razvivat-gagrskiy-rayon-1044689088.html
абхазия
гагра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035931919_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5993594b41b9e626afa66f2a4710e5fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, гагра, новости
абхазия, гагра, новости

Сквер имени Сергея Багапш благоустроят в Гагре

09:47 21.03.2023 (обновлено: 12:40 21.03.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Парк Ольденбургского в Гагре
Парк Ольденбургского в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 21.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
На благоустройство сквера имени второго президента Абхазии Сергея Багапш выделят 29 миллионов рублей из бюджета Гагрского района.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Начались работы по благоустройству сквера имени второго президента Абхазии Сергея Багапш, рассказал корреспонденту Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.
"Сквер расположен в микрорайоне по улице Абазгаа. К работам только приступили. Успели заменить две водонапорные трубы диаметрами 400 и 350 миллиметров протяженностью 350 метров. После этого приступим к полной планировке сквера", – уточнил он.
По словам Цишба, в сквере имени Багапш появятся благоустроенные зоны отдыха, лавочки, освещение, зеленые зоны. Сметная стоимость всех работ составляет 29 миллионов рублей, их возьмут из собственных средств районного бюджета.
Дата окончания работ пока не обозначена, но, добавил Цишба, власти постараются уложиться до конца года, если не помешают непредвиденные обстоятельства.
Город курорт Гагра - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2023
В Абхазии
Благоустроить город и привлечь туриста: как планируют развивать Гагрский район
17 марта, 12:41
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0