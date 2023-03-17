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Благоустроить город и привлечь туриста: как планируют развивать Гагрский район

Благоустроить город и привлечь туриста: как планируют развивать Гагрский район

Председатель Гагрского районного Собрания Астан Агрба в эфире радио Sputnik рассказал о достижениях района, о том, как планируют развивать город и какие работы... 17.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-17T12:41+0300

2023-03-17T12:41+0300

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Гагра считается одной из главных визитных карточек Абхазии. Ежегодно город выбирают местом отдыха несколько сотен тысяч туристов. В 2022 году их было более 270 тысяч человек.Sputnik“И в советское время, и сейчас одной из главных бюджетообразующих отраслей остаются туризм и курортная сфера. По итогам прошлого года, сезон был очень хороший. И эти цифры (270 тысяч туристов - прим.) мы смогли собрать благодаря слаженной работе органов местного управления и жителям Гагрского района, которые смогли принять и организовать туристический сезон. Цифры нас радуют. За последние два-три года есть динамика. 2021 и 2022 годы были неплохими. Мы надеемся, да и туроператоры говорят, что 2023 год должен быть таким же, как и предыдущие", – сказал председатель Гагрского Собрания Астан Агрба.В первую очередь, по словам Агрба, в самой Гагре вкладываются в инфраструктуру –ремонтируют дороги и тротуары, благоустраивают парки и скверы, восстанавливают объекты коммунальной инфраструктуры. На эти работы направят и профицитные средства, которые район заработал в 2022 году.Приводятся в порядок и "визитные карточки" города. Так, на средства Инвестпрограммы уже восстановлена главная достопримечательность Гагры – колоннада. Как отметил глава районного Собрания, работа в этом направлении будет продолжена. В планах создавать и новые зоны отдыха.Турист – главный инвесторАдминистрация Гагрского района сотрудничает со многими городами России, заключает соответствующие соглашения с ними. В частности, недавно документ о сотрудничестве был подписан с Тетюшским районом Татарстана.Эти соглашения председатель районного Собрания оценивает высоко – благодаря им о Гагре узнают больше."Когда непосредственно общаешься с руководителями регионов, до них можно донести более обширную информацию о состоянии туризма. Для нас каждый турист – инвестор, потому что каждый турист привозит с собой деньги и оставляет их в экономике района. Эти соглашения нам позволяют, во-первых, обменяться опытом. Мы видим, как развиваются российские регионы. Тот же Татарстан развивается очень динамично, помимо курортов и туризма, идет развитие промышленности. Потому что без промышленности туризм практически не сможет существовать. Нам надо кормить туриста, нужен транспорт, чтобы возить туриста. Много элементов для развития туризма", – подчеркнул Астан Агрба.Строиться, но не терять обликВ Гагре в последние годы идет активное строительство новых средств размещения туристов. Это и гостиницы, и пансионаты, и мини-отели, и целые санаторные комплексы. Все это, безусловно, будет положительно сказываться на бюджете района. Однако есть и обратная сторона медали.Из-за отсутствия законодательных актов и градостроительного кодекса новые здания порой не вписываются в общий архитектурный ландшафт города."Человек хочет строиться. Мы не можем запретить ему строиться, потому что у него семья, он должен жить дальше. В то же время в Гагре есть соответствующие службы, которые отвечают за архитектурный облик. Что попало строить, конечно, мы не позволим, мы стараемся вместе с администрацией проводить определенную работу. В этой сфере наводится порядок. Здесь хотел бы отметить роль главы района, постепенно город благоустраивается, убирают старые ларьки, взамен предлагаются новые объекты", - добавил Агрба.Серьезные проблемыВ Гагре уже десятки лет существует проблема с бесперебойным водоснабжением. В последние годы в районе идет работа по замене водопровода. Решить вопрос местные власти планируют к 2025 году."Здесь не только субъективные факторы, но и объективные. В Гагре сложный рельеф, нас всех снабжает водой река Репруа, а это самая короткая река. Маршрут, по которому проложен водопровод, очень сложный, нужно провести сложные геологические работы. Но мы надеемся, что к 2025 году мы сможем большую часть города обеспечить бесперебойной подачей воды. Да и сегодня часть города получает воду постоянно. Есть районы, где вода все еще идет по графику, утром и вечером. Конечно, людям тяжело, но есть понимание. Эта проблема возникла не сегодня. Еще с советских времен в Гагре вода подается по графику", – сказал Агрба.Не менее остро стоит проблема с полигоном твердых бытовых отходов в селе Алахадзы Гагрского района. Он был открыт в начале 80-х годов прошлого столетия. За десятки лет свалка разрослась и доставляет дискомфорт людям, которые проживают недалеко от нее."Без этого полигона невозможно обойтись, потому что куда-то надо девать отходы. Полигон был открыт еще в 80-х годах. В советское время специально было выбрано место, где люди не жили, это были пустыри. Уже потом люди начали там строиться. Но когда человек строится, нужно понимать, что он строится возле полигона. Люди ставят вопрос о необходимости закрытия полигона, но куда мы денем отходы? Мусор в Гагрский район свозят из Гудауты и Нового Афона, поэтому объемы отходов стали большими", –подчеркнул Астан Агрба.Несколько лет назад на полигоне инвестор пытался организовать переработку отходов, был даже построен сортировочный цех. Однако объемов мусора не хватило для налаживания выгодного бизнеса.

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