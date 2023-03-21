https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/trotuarnuyu-plitku-i-bordyury-zamenyat-po-trasse-vdol-primorskogo-parka-v-gagre-1044761701.html

Тротуарную плитку и бордюры заменят по трассе вдоль Приморского парка в Гагре

Тротуарную плитку и бордюры заменят по трассе вдоль Приморского парка в Гагре

Новая тротуарная плитка появится в Гагре вдоль республиканской трассы на участке от реки Гагрипш до реки Жоэквара. 21.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Плитку и бордюры заменят на тротуаре вдоль Приморского парка имени принца Ольдебургского в Гагре. Об этом Sputnik рассказал первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба."Общая площадь тротуара составит 4535 квадратных метров. Также будут заменены бордюры. Сметная стоимость работ – 29 миллионов 500 тысяч рублей. Это бюджетные средства за счет перевыполнения плана по сбору налогов в 2022 году, всего 147 миллионов рублей. Часть этих денег была освоена в прошлом году, часть перешла на этот год", – уточнил он.По словам Цишба, власти обустроят парковочные места в этой части города для того чтобы автомобилистам не приходилось ставить машины по трассе.Помимо этого, близятся к завершению восстановительные работы набережной Гагры, которые также проводятся за счет районного бюджета, добавил первый замглавы администрации района.В смету входят замена тротуарной плитки на участке протяженностью 800 метров, установка новых фонарных столбов, возведение заградительной стены от моря и ее отделка облицовочным камнем. Закончить работы планируют к предстоящему летне-курортному сезону.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230321/skver-imeni-sergeya-bagapsh-blagoustroyat-v-gagre-1044756857.html

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