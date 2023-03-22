https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-23-marta-1044791034.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 марта

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 марта

Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 22.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-22T18:35+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. В четверг, 23 марта, ожидается пременная облачность без осадков, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти..Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии