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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 марта
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 марта
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 22.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-22T18:35+0300
2023-03-22T18:35+0300
2023-03-22T20:15+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. В четверг, 23 марта, ожидается пременная облачность без осадков, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти..Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 23 марта
18:35 22.03.2023 (обновлено: 20:15 22.03.2023)
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. В четверг, 23 марта, ожидается пременная облачность без осадков, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, будет медленно расти..
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.