https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-24-marta-1044821132.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 марта

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 марта

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного атмосферного давления. 23.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-23T15:50+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. В пятницу, 24 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром – дождь, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии