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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 марта
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 марта
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного атмосферного давления. 23.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-23T15:50+0300
2023-03-23T15:50+0300
2023-03-23T15:55+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. В пятницу, 24 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром – дождь, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 марта
15:50 23.03.2023 (обновлено: 15:55 23.03.2023)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 23 мар – Sputnik. В пятницу, 24 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром – дождь, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер, слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.