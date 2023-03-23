https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/yubiley-goskomiteta-po-repatriatsii-otmetili-v-abkhazskom-dramteatre-1044825143.html

Юбилей Госкомитета по репатриации отметили в Абхазском драмтеатре

Юбилей Госкомитета по репатриации отметили в Абхазском драмтеатре

Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года. 23.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-23T19:55+0300

2023-03-23T19:55+0300

2023-03-23T19:55+0300

в абхазии

репатриация

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/17/1044824988_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_e3b6026fadd430295a53714299a0c5e4.jpg

СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Тридцатилетие со дня основания Государственного комитета Абхазии по репатриации отметили торжественным вечером в Абхазском драматическом театре в четверг 23 марта.Глава администрации президента Абхазии Джансух Нанба зачитал поздравление главы государства работникам Госкомитета.После поздравительных речей представителей государственных структур и гостей, прибывших на празднования из Турции, Иордании, Ливана и республик Северного Кавказа, Государственная хоровая капелла исполнила песню о махаджирах "Шьишь-нани". Концерт продолжили популярные эстрадные артисты и танцевальные коллективы республики.Юбилей Госкомитета отмечали два дня. Накануне круглой даты 22 марта состоялась научно-практическая конференция, на которой были затронуты вопросы, связанные с возвращением абхазской диаспоры на историческую родину, укрепление связей Абхазии с потомками махаджиров, живущими по всему миру, а также проведение научных экспедиций в этих государствах.23 марта сотрудники Госкомитета по репатриации, делегации из Турции, Иордании, Ливана и республик Северного Кавказа возложили цветы к Мемориалу первому президенту Абхазии Владислава Ардзинба, к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в Парке Славы в Сухуме, и к памятнику жертвам Кавказской войны на Набережной махаджиров.Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/obedinit-diasporu-v-sukhume-proshla-konferentsiya-k-30-letiyu-goskomiteta-po-repatriatsii-1044782738.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

репатриация, абхазия