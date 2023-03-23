https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/yubiley-goskomiteta-po-repatriatsii-otmetili-v-abkhazskom-dramteatre-1044825143.html
Юбилей Госкомитета по репатриации отметили в Абхазском драмтеатре
Юбилей Госкомитета по репатриации отметили в Абхазском драмтеатре
Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года. 23.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-23T19:55+0300
2023-03-23T19:55+0300
2023-03-23T19:55+0300
в абхазии
репатриация
абхазия
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СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Тридцатилетие со дня основания Государственного комитета Абхазии по репатриации отметили торжественным вечером в Абхазском драматическом театре в четверг 23 марта.Глава администрации президента Абхазии Джансух Нанба зачитал поздравление главы государства работникам Госкомитета.После поздравительных речей представителей государственных структур и гостей, прибывших на празднования из Турции, Иордании, Ливана и республик Северного Кавказа, Государственная хоровая капелла исполнила песню о махаджирах "Шьишь-нани". Концерт продолжили популярные эстрадные артисты и танцевальные коллективы республики.Юбилей Госкомитета отмечали два дня. Накануне круглой даты 22 марта состоялась научно-практическая конференция, на которой были затронуты вопросы, связанные с возвращением абхазской диаспоры на историческую родину, укрепление связей Абхазии с потомками махаджиров, живущими по всему миру, а также проведение научных экспедиций в этих государствах.23 марта сотрудники Госкомитета по репатриации, делегации из Турции, Иордании, Ливана и республик Северного Кавказа возложили цветы к Мемориалу первому президенту Абхазии Владислава Ардзинба, к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в Парке Славы в Сухуме, и к памятнику жертвам Кавказской войны на Набережной махаджиров.Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/obedinit-diasporu-v-sukhume-proshla-konferentsiya-k-30-letiyu-goskomiteta-po-repatriatsii-1044782738.html
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репатриация, абхазия
Юбилей Госкомитета по репатриации отметили в Абхазском драмтеатре
Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.
СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Тридцатилетие со дня основания Государственного комитета Абхазии по репатриации отметили торжественным вечером в Абхазском драматическом театре в четверг 23 марта.
Глава администрации президента Абхазии Джансух Нанба зачитал поздравление главы государства работникам Госкомитета.
"Мы хотим, чтобы наши братья за рубежом помнили, что Абхазия - наш общий дом и мы всегда ждем их возвращения на Родину. Так, объединив усилия, мы сможем выстроить сильное, процветающее государство", - говорится в поздравлении президента.
После поздравительных речей представителей государственных структур и гостей, прибывших на празднования из Турции, Иордании, Ливана и республик Северного Кавказа, Государственная хоровая капелла исполнила песню о махаджирах "Шьишь-нани". Концерт продолжили популярные эстрадные артисты и танцевальные коллективы республики.
Юбилей Госкомитета отмечали два дня. Накануне круглой даты 22 марта состоялась научно-практическая конференция, на которой были затронуты вопросы, связанные с возвращением абхазской диаспоры на историческую родину, укрепление связей Абхазии с потомками махаджиров, живущими по всему миру, а также проведение научных экспедиций в этих государствах.
23 марта сотрудники Госкомитета по репатриации, делегации из Турции, Иордании, Ливана и республик Северного Кавказа возложили цветы к Мемориалу первому президенту Абхазии Владислава Ардзинба, к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в Парке Славы в Сухуме, и к памятнику жертвам Кавказской войны на Набережной махаджиров.
Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.