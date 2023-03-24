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Аслан Бжания обсудил вопросы сотрудничества с делегацией из Кабардино-Балкарии
Аслан Бжания обсудил вопросы сотрудничества с делегацией из Кабардино-Балкарии
В делегацию из КБР вошли председатель региональной общественной организации "Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов" Тимур Шарданов и... 24.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией из Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба главы государства. На встрече, на которой также присутствовали вице-президент Бадра Гунба и советник президента по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал, были обсуждены вопросы культурного и гуманитарного сотрудничества. Гости из КБР также передали абхазскому президенту подарок от главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова - кубок ручной работы. Глава государства поблагодарил Шарданова и Пшинокова за деятельность, направленную на расширение и укрепление связей между республиками, и подчеркнул свое особое и почтительное отношение к братскому народу КБР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/boytsy-dobroy-voli-1040910788.html
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абхазия, аслан бжания, новости
Аслан Бжания обсудил вопросы сотрудничества с делегацией из Кабардино-Балкарии
21:30 24.03.2023 (обновлено: 21:39 24.03.2023)
В делегацию из КБР вошли председатель региональной общественной организации "Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов" Тимур Шарданов и глава центра изучения истории и культуры народов Кавказа "Абаза" Владимир Пшиноков.
СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией из Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече, на которой также присутствовали вице-президент Бадра Гунба и советник президента по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал, были обсуждены вопросы культурного и гуманитарного сотрудничества.
Гости из КБР также передали абхазскому президенту подарок от главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова - кубок ручной работы.
Глава государства поблагодарил Шарданова и Пшинокова за деятельность, направленную на расширение и укрепление связей между республиками, и подчеркнул свое особое и почтительное отношение к братскому народу КБР.