https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/kalyagin-nazval-luchshimi-ostavshikhsya-v-rossii-deyateley-kultury-1044835649.html

Калягин назвал лучшими оставшихся в России деятелей культуры

Калягин назвал лучшими оставшихся в России деятелей культуры

Худрук театра Et Cetera уточнил, что театральные таланты работают по всей стране, и назвать лучшими тех, кто покинул страну в тяжелое время, нельзя. 24.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-24T20:36+0300

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2023-03-24T20:36+0300

культура

россия

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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Лучшие деятели культуры - не те, кто уехал из страны, а те, кто остался работать на Родине, заявил на пресс-конференции председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин. Об этом сообщает РИА Новости."Те, которые уехали, выходит, что они не лучшие. А лучшие, которые понимают, что такое Отечество, что такое гражданство, что такое Родина – они работают, ставят спектакли, пишут пьесы, придумывают новых героев", - заявил он. Особенно Калягин выделил людей, работающих в зоне боевых действий, и тех, кто собирает гуманитарную помощь для пострадавших регионов. Худрук Et Cetera подчеркнул, что назвать небольшую группу людей "российским театром" нельзя, так как талантливых и самоотверженных служителей театра много, и они работают по всей стране. По его словам, в России никогда не будет недостатка в театральных талантах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/larisa-dolina-prinyala-uchastie-v-aktsii-luchshim-voinam-mira-1040632698.html

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