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Калягин назвал лучшими оставшихся в России деятелей культуры
Калягин назвал лучшими оставшихся в России деятелей культуры
Худрук театра Et Cetera уточнил, что театральные таланты работают по всей стране, и назвать лучшими тех, кто покинул страну в тяжелое время, нельзя. 24.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-24T20:36+0300
2023-03-24T20:36+0300
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Лучшие деятели культуры - не те, кто уехал из страны, а те, кто остался работать на Родине, заявил на пресс-конференции председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин. Об этом сообщает РИА Новости."Те, которые уехали, выходит, что они не лучшие. А лучшие, которые понимают, что такое Отечество, что такое гражданство, что такое Родина – они работают, ставят спектакли, пишут пьесы, придумывают новых героев", - заявил он. Особенно Калягин выделил людей, работающих в зоне боевых действий, и тех, кто собирает гуманитарную помощь для пострадавших регионов. Худрук Et Cetera подчеркнул, что назвать небольшую группу людей "российским театром" нельзя, так как талантливых и самоотверженных служителей театра много, и они работают по всей стране. По его словам, в России никогда не будет недостатка в театральных талантах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220801/larisa-dolina-prinyala-uchastie-v-aktsii-luchshim-voinam-mira-1040632698.html
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культура, россия
Калягин назвал лучшими оставшихся в России деятелей культуры
Худрук театра Et Cetera уточнил, что театральные таланты работают по всей стране, и назвать лучшими тех, кто покинул страну в тяжелое время, нельзя.
СУХУМ, 24 мар - Sputnik.
Лучшие деятели культуры - не те, кто уехал из страны, а те, кто остался работать на Родине, заявил на пресс-конференции председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин. Об этом сообщает РИА Новости
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Калягин уточнил, что его возмутила статья в журнале "Театр", в которой были указаны фамилии артистов, покинувших Россию. Там, по его словам, было написано, что уехали лучшие.
"Те, которые уехали, выходит, что они не лучшие. А лучшие, которые понимают, что такое Отечество, что такое гражданство, что такое Родина – они работают, ставят спектакли, пишут пьесы, придумывают новых героев", - заявил он.
Особенно Калягин выделил людей, работающих в зоне боевых действий, и тех, кто собирает гуманитарную помощь для пострадавших регионов.
Худрук Et Cetera подчеркнул, что назвать небольшую группу людей "российским театром" нельзя, так как талантливых и самоотверженных служителей театра много, и они работают по всей стране. По его словам, в России никогда не будет недостатка в театральных талантах.